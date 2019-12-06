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Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота
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РИА Новости

Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

02:01 06.12.2019
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкАмериканский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
"Около 14.05 (23.05 мск четверга) был потерян контакт с вертолетом UH-60 Black Hawk Национальной гвардии Миннесоты, когда он проводил испытательный полет в рамках технического обслуживания из города Сент-Клауд в штате Миннесота. Национальная гвардия Миннесоты и местные аварийные службы в настоящее время пытаются определить местонахождение и состояние воздушного судна. На борту находились три сотрудника Национальной гвардии Миннесоты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, местная пожарная служба сообщила в Twitter о падении некого воздушного судна в районе Сент-Клауда. На место ЧП отправился спасательный отряд для оказания помощи.
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