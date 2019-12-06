Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
"Около 14.05 (23.05 мск четверга) был потерян контакт с вертолетом UH-60 Black Hawk Национальной гвардии Миннесоты, когда он проводил испытательный полет в рамках технического обслуживания из города Сент-Клауд в штате Миннесота. Национальная гвардия Миннесоты и местные аварийные службы в настоящее время пытаются определить местонахождение и состояние воздушного судна. На борту находились три сотрудника Национальной гвардии Миннесоты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, местная пожарная служба сообщила в Twitter о падении некого воздушного судна в районе Сент-Клауда. На место ЧП отправился спасательный отряд для оказания помощи.
2 декабря, 06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета