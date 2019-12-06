РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T01:59+0300
https://ria.ru/20191206/1562034732.html
Министр нефти Ирана сообщил о достигнутом соглашении по сделке ОПЕК+
https://cdn25.img.ria.ru/images/156199/22/1561992210_0:0:3158:1776_1036x0_80_0_0_55808526d8a8e23245a76036ab04b295.jpg
РИА Новости

Министр нефти Ирана сообщил о достигнутом соглашении по сделке ОПЕК+

01:56 06.12.2019 (обновлено: 01:59 06.12.2019)
5286
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВЕНА, 6 дек — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам шестичасового заседания ОПЕК заявил, что организация достигла согласия по сделке ОПЕК+, не раскрыв деталей договоренностей.

"Да, у нас есть согласие", — ответил он на вопрос, достигли ли страны ОПЕК соглашения по итогам заседания.

В свою очередь, саудовский министр энергетики Абдель Азиз Аль-Сауд сообщил по итогам заседания о достижении консенсуса по дальнейшим действиям и анонсировал хорошие новости по сделке ОПЕК+ в пятницу. Он добавил, что предстоит продолжить обсуждения со странами "не ОПЕК".
Заседание стран ОПЕК проходило в четверг и длилось около шести часов.

Соглашение ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Сейчас договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до конца марта 2020 года. Россия в рамках сделки обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей.
Министерский комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года, новые квоты по странам еще не определены.
В пятницу состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором обсуждения продолжатся.
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
3 декабря, 08:09
В ОПЕК предсказали конец "золотого века" добычи сланцевой нефти
6413003
Обсудить 3
ОПЕКВенаИранВ миреЭкономика
Рекомендуем
Автозаправочная станция
Новак рассказал о цене на топливо в России в 2020 году
Рабочий на газовой станции на Украине
Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Экоактивисты во время акции протеста у штаб квартиры ОПЕК в Вене
В Вене защитники климата устроили акцию протеста у здания ОПЕК
Иранский нефтяник
Иран снизил зависимость от продажи нефти, заявил посол в России
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Заправочная колонка
Глава Минэнерго оценил тактику властей для стабилизации цен на топливо
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Флаг Соединенных Штатов Америки
В России прокомментировали введение новых санкций США
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:35Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе
17:35В МИД заявили о ренессансе в отношениях с арабским миром
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
Лента новостейМолния