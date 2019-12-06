Министр нефти Ирана сообщил о достигнутом соглашении по сделке ОПЕК+

ВЕНА, 6 дек — РИА Новости. Министр нефти Министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам шестичасового заседания ОПЕК заявил, что организация достигла согласия по сделке ОПЕК+, не раскрыв деталей договоренностей.

"Да, у нас есть согласие", — ответил он на вопрос, достигли ли страны ОПЕК соглашения по итогам заседания.

В свою очередь, саудовский министр энергетики Абдель Азиз Аль-Сауд сообщил по итогам заседания о достижении консенсуса по дальнейшим действиям и анонсировал хорошие новости по сделке ОПЕК+ в пятницу. Он добавил, что предстоит продолжить обсуждения со странами "не ОПЕК".

Заседание стран ОПЕК проходило в четверг и длилось около шести часов.

Соглашение ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Сейчас договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до конца марта 2020 года. Россия в рамках сделки обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей.

Министерский комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года, новые квоты по странам еще не определены.