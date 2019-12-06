Временный президент Боливии Аньес не будет баллотироваться на выборах

МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес не намерена участвовать в выборах президента, назначенных на март, заявила журналистам глава президентской администрации Йерко Нуньес.
"Жанин Аньес не будет кандидатом, действующее правительство работает только до этих выборов", - заявил Нуньес, слова политика приводит издание Deber.
Ранее о намерении участвовать в выборах заявили основной конкурент социалиста Эво Моралеса на аннулированных октябрьских выборах Карлос Меса, а также другой правый политик, Луис Камачо. Считается, что отсутствие единства в рядах правых и выдвижение нескольких кандидатов может осложнить противостояние с социалистами на предстоящих выборах.
Партия Моралеса "Движение к социализму" (MAS) также заявило о намерении участвовать в выборах, однако кандидат от партии пока официально не определён. Специалисты склоняются к тому, что представлять MAS на выборах будет заместитель Моралеса в Шести тропических федерациях Боливии, 30-летний политолог из Кочабамбы Андронико Родригес. В интервью РИА Новости Родригес подтверждал готовность к выдвижению в случае поддержки со стороны партии и Моралеса.
После того, как оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.