Временный президент Боливии Аньес не будет баллотироваться на выборах

Партия Моралеса "Движение к социализму" (MAS) также заявило о намерении участвовать в выборах, однако кандидат от партии пока официально не определён. Специалисты склоняются к тому, что представлять MAS на выборах будет заместитель Моралеса в Шести тропических федерациях Боливии, 30-летний политолог из Кочабамбы Андронико Родригес. В интервью РИА Новости Родригес подтверждал готовность к выдвижению в случае поддержки со стороны партии и Моралеса.