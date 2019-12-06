Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет почти 60-летней карьеры

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве с мастер-классом выступил многократный лауреат и номинант премии "Эмми", четырехкратный номинант премии "Золотой Глобус" Арманд Ассанте.

Один из самых известных американских актеров итальянского происхождения принял участие в мастер-классе проекта "Кинообразование без границ". Он поделился с начинающими актерами, поклонниками и журналистами секретом своего успеха и продуктивности в кино (более 150 ролей за почти 60 лет).

"Всегда найдутся люди, которые скажут, что вы не на своем месте. Но надо продолжать верить в себя", — сказал Арманд.

Он добавил, что "снимает шляпу перед создателями проекта за то, что они восполняют недостаток самоуверенности у людей с ограниченными возможностями".

Также актер поделился воспоминаниями о детстве, которое он из-за болезни матери провел в реабилитационных центрах, пояснил, почему активно занимается благотворительностью ("это просто моя реакция на жестокость мира") и заявил, что очень любит фильмы, относящиеся к итальянскому неореализму.

© Hollywood Pictures / Cinergi Pictures Entertainment Inc. (1996) Кадр из фильма "Судья Дредд" © Hollywood Pictures / Cinergi Pictures Entertainment Inc. (1996) Кадр из фильма "Судья Дредд"

Ассанте подчеркнул, что, на его взгляд, главное в работе РОСКИНО – не только продвижение фильмов, но и налаживание связей между людьми, в том числе и благодаря таким мероприятиям.

"Мы очень благодарны Арманду за то, что он рассказал о каких -то личных вещах, которые которыми не каждый согласится поделиться, — сказал куратор проекта Денис Рузаев. — Он показал личным примером: важно не только обращать внимание, но и все делать для того, чтобы у людей были равные возможности".

"Кино — довольно жесткий бизнес, искусством оно становится уже на выходе, — сказала руководитель РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. — Мы стараемся, чтобы люди с разными судьбами, сложностями и проблемами могли быть вовлечены в этот процесс и спокойно работать".