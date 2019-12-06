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2019-12-06T01:27+0300
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Новак рассказал о цене на топливо в России в 2020 году
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РИА Новости

Новак рассказал о цене на топливо в России в 2020 году

01:27 06.12.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ситуация с ценами на топливо в РФ будет стабильной на протяжении всего 2020 года с учетом планового роста инфляции, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
"Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции", - приводятся в статье слова Новака.
"Как экономическая мера демпфер позволяет снизить волатильность цен внутреннего рынка на топливо, поэтому даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, о чем сейчас говорят некоторые эксперты, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать, поскольку рост дисконта в ценах внутреннего рынка на автомобильный бензин и дизельное топливо относительно экспортного нетбэка нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок", - также говорится в материале.
Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.
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4 августа, 08:00
Не дай себе заглохнуть: чего ждать от цен на топливо
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Цены на нефтьМинистерство энергетики РФАлександр НовакЭкономика
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