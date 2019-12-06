Новак рассказал о цене на топливо в России в 2020 году

Ситуация с ценами на топливо в РФ будет стабильной на протяжении всего 2020 года с учетом планового роста инфляции, говорится в статье министра энергетики РФв журнале

"Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции", - приводятся в статье слова Новака.

"Как экономическая мера демпфер позволяет снизить волатильность цен внутреннего рынка на топливо, поэтому даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, о чем сейчас говорят некоторые эксперты, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать, поскольку рост дисконта в ценах внутреннего рынка на автомобильный бензин и дизельное топливо относительно экспортного нетбэка нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок", - также говорится в материале.