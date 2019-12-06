РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T01:23+0300
https://ria.ru/20191206/1562034435.html
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
https://cdn23.img.ria.ru/images/155955/07/1559550701_0:77:2153:1288_1036x0_80_0_0_2e49f98b5549c50b1e76cd3c07972ca8.jpg
РИА Новости

Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

01:23 06.12.2019
23976
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".

"Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать – ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?" – заявил телеведущий.

Ранее Певцов записал видеообращение в инстаграме, в котором в образе Иосифа Сталина раскритиковал Познера за слова о том, что противники абортов являются "мракобесами".
Также Певцов усомнился в достоверности высказывания Познера о том, что "примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями".
Телеведущий Иван Ургант
Вчера, 05:34
Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру
49808710121
Обсудить 16
Шоу-бизнесВладимир ПознерРоссияДмитрий ПевцовОбщество
Популярные комментарии
А что он может ответить тому ,кто его как котенка тыкнул в его же... Не надо просто отвечать ,надо просто ехать в Париж .))))
6 декабря, 02:12
Данил Некипелов
5840104
Вы противоречите сами себе, при этом понимаете свою неправоту. Депардье заработал все свои деньги задолго до гражданства России, во-вторых Россия ничего Жерару(в отличии от оплаты Россией Познера) не платила, в третьих Депардье ничего плохого о России не сказал, лишь слова восхищения и укрепление отличного имиджа России на мировой арене. А вот Познер мало того что обязан России своим богатством и всей своей замечательной жизни, так ещё и постоянно оскорбляет Россию и её поистине героическую историю. Историю победную, которой позавидует любое государство планеты.
6 декабря, 02:20
СССармат Саныч
3100003
Рекомендуем
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Лента новостейМолния