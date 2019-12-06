Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".
"Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать – ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?" – заявил телеведущий.
Также Певцов усомнился в достоверности высказывания Познера о том, что "примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями".
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