В "Яндекс.Такси" оценили последствия бойкота против агрегаторов

На этой неделе в социальных сетях и Telegram-каналах появились призывы к таксистам отказываться от заказов в вечерний час пик в течение трех дней — с 3 по 6 декабря. Организаторы акции объяснили бойкот падением тарифов, которым агрегаторы пытаются привлечь клиентов. Бастующие рассчитывают на увеличение тарифов, переход на оплату по счетчику и снижение комиссии оператора.

"По динамике заказов и по числу водителей, которые ежедневно выходят на линию, сервис работает в штатном режиме. Спрос на такси, как всегда в декабре, растет. Как и каждый год, это связано с тем, что с наступлением холодов и первым снегом люди чаще заказывают поездки. Высокий спрос вызывает и приток водителей — сейчас их на линии в среднем по стране на пять-десять процентов больше, чем неделю назад", — пояснила Рожкова.