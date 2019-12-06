В "Яндекс.Такси" оценили последствия бойкота против агрегаторов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Яндекс.Такси" работает в штатном режиме, несмотря на бойкот агрегаторов со стороны некоторых таксистов, заявила газете "Известия" пресс-секретарь сервиса Наталья Рожкова.
На этой неделе в социальных сетях и Telegram-каналах появились призывы к таксистам отказываться от заказов в вечерний час пик в течение трех дней — с 3 по 6 декабря. Организаторы акции объяснили бойкот падением тарифов, которым агрегаторы пытаются привлечь клиентов. Бастующие рассчитывают на увеличение тарифов, переход на оплату по счетчику и снижение комиссии оператора.
"По динамике заказов и по числу водителей, которые ежедневно выходят на линию, сервис работает в штатном режиме. Спрос на такси, как всегда в декабре, растет. Как и каждый год, это связано с тем, что с наступлением холодов и первым снегом люди чаще заказывают поездки. Высокий спрос вызывает и приток водителей — сейчас их на линии в среднем по стране на пять-десять процентов больше, чем неделю назад", — пояснила Рожкова.
При этом, подчеркнула она, водительские объединения не обращались к представителям "Яндекс.Такси".
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Как сообщало Радио Sputnik, депутат Госдумы Александр Васильев обратился в Генпрокуратуру, ФСБ и МВД с просьбой расследовать деятельность организаторов бойкота агрегаторов, поскольку, по его словам, за отказ участвовать в забастовке таксистам угрожали, в том числе и "личной расправой".