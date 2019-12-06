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2019-12-06T00:54+0300
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Новак рассказал об ожидаемом уровне добычи и экспорта угля в 2019 году
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РИА Новости

Новак рассказал об ожидаемом уровне добычи и экспорта угля в 2019 году

00:54 06.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский"
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ по итогам 2019 года ожидает добычу угля на уровне предыдущего года - 440 миллионов тонн, экспорт - на уровне 210 миллионов тонн, следует из статьи министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
"В 2019 году продолжилось поступательное развитие угольной отрасли. Добыча и экспорт угля по итогам года прогнозируется на уровне предыдущего - 440 млн тонн и 210 млн тонн соответственно, при этом ожидаемый уровень инвестиций в основной капитал угольных компаний стабилизируется на уровне 2018 года и составит примерно 140 млрд рублей", - заявил Новак.
Он отметил, что в 2019 году для увеличения экспортной ориентированности угольной промышленности запущена третья очередь полностью автоматизированного угольного комплекса "Восточный порт" в свободном порту Владивосток.
"Отдельной задачей видим содействие в оптимизации транспортной логистики и расширения использования механизмов долгосрочного тарифообразования на перевозки угля, увеличение пропускной способности железных дорог", - добавил Новак.
По итогам 2018 года добыча угля составила 439,3 миллиона тонн.
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Восточный ПортМинистерство энергетики РФАлександр НовакВладивостокЭкономика
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