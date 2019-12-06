США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Ранее Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

В Минюсте заявили, что в Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца, проживающего в Москве. По данным ведомства, он несет ответственность "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".