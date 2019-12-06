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2019-12-06T12:42+0300
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США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
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РИА Новости

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

00:50 06.12.2019 (обновлено: 12:42 06.12.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Государственный департамент США назначил награду в размере пяти миллионов долларов за предоставление информации, которая поспособствует задержанию россиянина Максима Якубца — предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp. Об этом говорится в сообщении американского Минюста.
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
© REUTERS / FBIОриентировка ФБР на розыск Максима Якубца
Ориентировка ФБР на розыск Максима Якубца
© REUTERS / FBI
Ориентировка ФБР на розыск Максима Якубца
Ранее Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
В Минюсте заявили, что в Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца, проживающего в Москве. По данным ведомства, он несет ответственность "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".
В Минюсте уверены, что Якубец руководил преступной группой, распространявшей вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личной и финансовой информации.
Флаг Соединенных Штатов Америки
Вчера, 22:15
В России прокомментировали введение новых санкций США
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Министерство финансов СШАМинистерство юстиции СШАГосударственный департамент СШАМоскваРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А типа в светоче демократии не сброд ))) Ещё какой ! Туда после открытия Омерики, такой сброд подтянулся, просто "сливки" мировой общественности. За пару сотен лет , они в такого монстра превратились ... Но каждой "Золотой орде" когда-то приходит конец ! Ждём с нетерпением ! А вот той НАТЕ, без разницы куда входить? Где они бы ни появились, там везде кто-то на фонарях болтается, кого-то травят, кого-то сжигают и т.д Например Сирия, или зачем далеко ходить , Украина !
6 декабря, 02:07
7gevarache Ермолов
8600005
Объявляю самую большую в истории награду в пять биллионов ростиков, одной купюрой, за поимку всех президентов США, как лидеров преступнейшего режима на нашей планете, развязывающих и провоцирующих кровопролитнейшие войны. Хватит войн! Миру мир!
6 декабря, 02:35
Сергей Ростовцев
6980007
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