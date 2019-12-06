США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Государственный департамент США назначил награду в размере пяти миллионов долларов за предоставление информации, которая поспособствует задержанию россиянина Максима Якубца — предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp. Об этом говорится в сообщении американского Минюста.
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Ориентировка ФБР на розыск Максима Якубца
Ранее Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
В Минюсте заявили, что в Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца, проживающего в Москве. По данным ведомства, он несет ответственность "за худшие хакерские атаки последнего десятилетия".
В Минюсте уверены, что Якубец руководил преступной группой, распространявшей вредоносную программу Bugat, предназначенную для хищения личной и финансовой информации.