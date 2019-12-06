В Тулузе пять человек пострадали в ходе столкновений

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе столкновений во время манифестации во французской Тулузе, среди них трое полицейских, сообщает газета Depeche со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Гаронна.
Пятого декабря во Франции проходила крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой принимали участие разные категории французов. По данным французского МВД, которые приводила газета Figaro, в акциях протеста против пенсионной реформы в четверг приняли участие более 800 тысяч человек по всей стране. Профсоюз CGT ранее оценил число участников акций протеста в 1,5 миллиона человек. В результате забастовки была значительно нарушена работа транспорта по всей стране.
Отмечается, что в целом акция против пенсионной реформы проходила мирно - по данным властей Верхней Гаронны, днем в манифестации в Тулузе приняло участие около 33 тысяч человек. Однако внезапно, около 17.00 (19.00 мск), начались "очень жестокие" столкновения между радикально настроенными протестующими и полицией.
В общей сложности полиция задержала 23 человека. Также было зафиксировано, что пять человек получили легкие ранения, в их числе трое полицейских.
Радикально настроенные протестующие поджигали мусорные баки, бросали в правоохранителей разные предметы, крушили витрины и остановки. Пожарные насчитали всего 20 очагов возгорания.
Поводом для недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
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