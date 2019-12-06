В Тулузе пять человек пострадали в ходе столкновений

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019

© Фото : Sputnik France Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе столкновений во время манифестации во французской Пять человек пострадали в ходе столкновений во время манифестации во французской Тулузе , среди них трое полицейских, сообщает газета Depeche со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Гаронна.

Пятого декабря во Франции проходила крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой принимали участие разные категории французов. По данным французского МВД, которые приводила газета Figaro, в акциях протеста против пенсионной реформы в четверг приняли участие более 800 тысяч человек по всей стране. Профсоюз CGT ранее оценил число участников акций протеста в 1,5 миллиона человек. В результате забастовки была значительно нарушена работа транспорта по всей стране.

Отмечается, что в целом акция против пенсионной реформы проходила мирно - по данным властей Верхней Гаронны, днем в манифестации в Тулузе приняло участие около 33 тысяч человек. Однако внезапно, около 17.00 (19.00 мск), начались "очень жестокие" столкновения между радикально настроенными протестующими и полицией.

В общей сложности полиция задержала 23 человека. Также было зафиксировано, что пять человек получили легкие ранения, в их числе трое полицейских.

Радикально настроенные протестующие поджигали мусорные баки, бросали в правоохранителей разные предметы, крушили витрины и остановки. Пожарные насчитали всего 20 очагов возгорания.