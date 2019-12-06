Названы темы переговоров Лаврова с главой МИД Италии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу посетит с визитом Италию, где проведёт переговоры с итальянскими партнёрами и выступит на конференции, посвящённой проблемам средиземноморского региона.

Первая встреча

В Риме Лавров в первый раз встретится со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо , который был назначен на этот пост в сентябре текущего года после формирования нового правительства в Италии.

"В ходе переговоров будет проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, в первую очередь, в контексте реализации итогов официального визита президента России Владимира Путина в Рим 4-5 июля текущего года", - заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, значительное внимание будет уделено международной проблематике, в том числе урегулированию региональных кризисов в Сирии, Ливии, на Украине, ситуации на латиноамериканском направлении.

МИД России подчеркивают, что Италия - один из значимых политических и экономических партнеров России в западной Европе.

"Российско-итальянские связи характеризуют преемственность и поступательное развитие: ведётся политический диалог на высшем и высоком уровнях, развивается взаимодействие между парламентами, судебными властями, министерствами и ведомствами, регионами, научными учреждениями, университетами и учебными заведениями, организациями культуры и гражданскими обществами двух стран", - отметили в министерстве.

Важное место в рамках двусторонней повестки дня занимают вопросы торгово-экономического сотрудничества. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот составил 18,3 миллиарда долларов США.

"На мой взгляд, отличительная черта российско-итальянского диалога – его традиционная устойчивость к колебаниям политической конъюнктуры. Мы успешно взаимодействовали как с левоцентристскими, так и правоцентристскими правительствами. С удовлетворением констатирую, что итальянская сторона, в свою очередь, также придерживается взвешенного и прагматичного подхода к развитию двусторонних связей, включая их экономическую составляющую. Все это приносит весомую практическую отдачу", - сказал Лавров в преддверии своего визита в интервью итальянскому агентству Aska-news.

При этом он с сожалением отметил, что на динамике российско-итальянского взаимодействия "негативно сказываются внешние факторы, прежде всего, раскрученная бюрократией в Брюсселе – с подачи Вашингтона - санкционная спираль".

"Нам известно, что в деловых, общественно-политических кругах Италии все громче высказываются в пользу возвращения к полноформатному сотрудничеству во всех областях. Полагаем, что итальянская дипломатия с ее весом и авторитетом могла бы способствовать оздоровлению ситуации в Европе, выстраиванию отношений между Россией и Евросоюзом на прагматичной, неконфронтационной основе", - отметил министр.

Юбилейный "римский диалог"

В ходе визита в Рим Лавров уже в пятый раз примет участие в конференции "Средиземноморье: римский диалог", посвящённой проблемам региональной безопасности и миграции.

Ожидается, что на полях мероприятия министр проведёт ряд двусторонних встреч. В частности, как рассказал ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, у Лаврова запланированы переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Всего в конференции примут участие делегаты из 55 стран мира, в основном из стран южной Европы, Ближнего Востока и Персидского залива, среди которых премьер-министр Италии, президент Чада, госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии, советник президента Ирака, министры иностранных дел Турции, Египта, Ливана, Палестины, Катара, глава МИД правительства нацсогласия Ливии, а также спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен и его предшественник на этом посту Стаффан де Мистура. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил РИА Новости, что в этом году не сможет посетить конференцию.

В этом году организаторы конференции, которая пройдёт под лозунгом "За границей пучины беспорядков: позитивная повестка", предложили сосредоточиться не только на проблемах Средиземноморья, но и на позитивных сдвигах в решении региональных конфликтов. Планируется, что участники конференции обменяются мнениями о кризисах в Йемене, Сирии, Ираке, арабо-израильском урегулировании, а также сотрудничестве с Ираном в условиях нарастания напряжённости в Персидском заливе. Кроме того, делегаты обсудят проблемы региональной безопасности и борьбу с терроризмом.