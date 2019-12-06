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Названы темы переговоров Лаврова с главой МИД Италии
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РИА Новости

Названы темы переговоров Лаврова с главой МИД Италии

00:38 06.12.2019 (обновлено: 03:19 06.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РИМ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу посетит с визитом Италию, где проведёт переговоры с итальянскими партнёрами и выступит на конференции, посвящённой проблемам средиземноморского региона.

Первая встреча

В Риме Лавров в первый раз встретится со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, который был назначен на этот пост в сентябре текущего года после формирования нового правительства в Италии.
"В ходе переговоров будет проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, в первую очередь, в контексте реализации итогов официального визита президента России Владимира Путина в Рим 4-5 июля текущего года", - заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, значительное внимание будет уделено международной проблематике, в том числе урегулированию региональных кризисов в Сирии, Ливии, на Украине, ситуации на латиноамериканском направлении.
В МИД России подчеркивают, что Италия - один из значимых политических и экономических партнеров России в западной Европе.
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"Российско-итальянские связи характеризуют преемственность и поступательное развитие: ведётся политический диалог на высшем и высоком уровнях, развивается взаимодействие между парламентами, судебными властями, министерствами и ведомствами, регионами, научными учреждениями, университетами и учебными заведениями, организациями культуры и гражданскими обществами двух стран", - отметили в министерстве.
Важное место в рамках двусторонней повестки дня занимают вопросы торгово-экономического сотрудничества. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот составил 18,3 миллиарда долларов США.
"На мой взгляд, отличительная черта российско-итальянского диалога – его традиционная устойчивость к колебаниям политической конъюнктуры. Мы успешно взаимодействовали как с левоцентристскими, так и правоцентристскими правительствами. С удовлетворением констатирую, что итальянская сторона, в свою очередь, также придерживается взвешенного и прагматичного подхода к развитию двусторонних связей, включая их экономическую составляющую. Все это приносит весомую практическую отдачу", - сказал Лавров в преддверии своего визита в интервью итальянскому агентству Aska-news.
При этом он с сожалением отметил, что на динамике российско-итальянского взаимодействия "негативно сказываются внешние факторы, прежде всего, раскрученная бюрократией в Брюсселе – с подачи Вашингтона - санкционная спираль".
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"Нам известно, что в деловых, общественно-политических кругах Италии все громче высказываются в пользу возвращения к полноформатному сотрудничеству во всех областях. Полагаем, что итальянская дипломатия с ее весом и авторитетом могла бы способствовать оздоровлению ситуации в Европе, выстраиванию отношений между Россией и Евросоюзом на прагматичной, неконфронтационной основе", - отметил министр.

Юбилейный "римский диалог"

В ходе визита в Рим Лавров уже в пятый раз примет участие в конференции "Средиземноморье: римский диалог", посвящённой проблемам региональной безопасности и миграции.
Ожидается, что на полях мероприятия министр проведёт ряд двусторонних встреч. В частности, как рассказал ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, у Лаврова запланированы переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Всего в конференции примут участие делегаты из 55 стран мира, в основном из стран южной Европы, Ближнего Востока и Персидского залива, среди которых премьер-министр Италии, президент Чада, госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии, советник президента Ирака, министры иностранных дел Турции, Египта, Ливана, Палестины, Катара, глава МИД правительства нацсогласия Ливии, а также спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен и его предшественник на этом посту Стаффан де Мистура. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил РИА Новости, что в этом году не сможет посетить конференцию.
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В этом году организаторы конференции, которая пройдёт под лозунгом "За границей пучины беспорядков: позитивная повестка", предложили сосредоточиться не только на проблемах Средиземноморья, но и на позитивных сдвигах в решении региональных конфликтов. Планируется, что участники конференции обменяются мнениями о кризисах в Йемене, Сирии, Ираке, арабо-израильском урегулировании, а также сотрудничестве с Ираном в условиях нарастания напряжённости в Персидском заливе. Кроме того, делегаты обсудят проблемы региональной безопасности и борьбу с терроризмом.
"Данный форум доказал свою востребованность как полезная диалоговая площадка для обсуждения широкого спектра вопросов средиземноморской повестки дня. Такая совместная работа особенно актуальна сегодня, когда разворачивающиеся в этом регионе мира сложные процессы требуют серьезного комплексного деполитизированного анализа", - отметил Лавров в интервью Aska-news.
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Латинская АмерикаСергей ЛавровМИД ИталииСирияИталияУкраинаВ мире
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