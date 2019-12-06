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Минэнерго ожидает рост потребления электроэнергии в 2019 году
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РИА Новости

Минэнерго ожидает рост потребления электроэнергии в 2019 году

00:25 06.12.2019 (обновлено: 01:29 06.12.2019)
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ по итогам 2019 года ожидает рост потребления электроэнергии до 1,081 триллиона кВт.ч, что на 0,46% превышает показатель 2018 года, следует из статьи министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
"В 2019 году отрасль электроэнергетики продолжила свое развитие и показала высокий уровень надежности. Ожидается, что по итогам года выработка электроэнергии по России вырастет до 1102 миллиардов кВт.ч, потребление – до 1081 миллиардов кВт.ч, а установленная мощность – до 253,6 ГВт", - заявил Новак.
Также Новак напомнил, что стартовала масштабная программа модернизации ТЭС и уже проведен отбор до 2025 года на 15 ГВт.
"Данная программа позволит модернизировать 41 ГВт генерирующих мощностей тепловых электрических станций до 2035 года, решив целый комплекс макроэкономических задач – повысить надежность основных фондов на 16%, привлечь инвестиции в объеме до 1,86 триллиона рублей, сформировать устойчивый спрос нашей промышленности на производство генерирующего оборудования", - отметил Новак.
По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчера энергосистемы РФ), выработка электроэнергии в РФ в 2018 году составила 1,092 триллиона кВт.ч, увеличившись на 1,7% по сравнению с 2017 годом, а потребление электроэнергии выросло на 1,6%, до 1,076 триллиона кВт.ч.
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Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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