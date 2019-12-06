Минэнерго ожидает рост потребления электроэнергии в 2019 году

"В 2019 году отрасль электроэнергетики продолжила свое развитие и показала высокий уровень надежности. Ожидается, что по итогам года выработка электроэнергии по России вырастет до 1102 миллиардов кВт.ч, потребление – до 1081 миллиардов кВт.ч, а установленная мощность – до 253,6 ГВт", - заявил Новак.