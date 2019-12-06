ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к врачам и спасателям

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Половина россиян назвали врачей и спасателей "героем нашего времени", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 49% россиян назвали "героем нашего времени" врачей, лечащих и спасающих людей, 47% - сотрудников МЧС, спасающих людей, попавших в чрезвычайные ситуации, 31% - военных, служащих в горячих точках, 27% опрошенных так назвали учителей, ученики которых добились особых результатов.
Еще 22% - полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников. Также 21% граждан считают "героями нашего времени" волонтеров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь, поддержку нуждающимся.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4 декабря 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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