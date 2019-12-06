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ВЦИОМ узнал, каких людей россияне считают "героями своего времени"
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РИА Новости

ВЦИОМ узнал, каких людей россияне считают "героями своего времени"

00:13 06.12.2019 (обновлено: 09:00 06.12.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской областиСпасатели на руках вынесли на сушу женщину, чья машина утонула в луже
Спасатели на руках вынесли на сушу женщину, чья машина утонула в луже
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Спасатели на руках вынесли на сушу женщину, чья машина утонула в луже. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Более 30% россиян считают "героями своего времени" порядочных людей, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 36% респондентов главными "героическими" качествами назвали справедливость и честность, 19% — доброжелательность, вежливость или человечность, 18% — активность, инициативность или образованность, 13% — храбрость или силу характера, 10% — неравнодушие, отзывчивость и внимательность, 10% — стремление помогать другим, 9% — патриотизм. Еще 31% затруднились ответить.
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В целом под выражением "герои нашего времени" 13% граждан подразумевают людей, которые совершили подвиг, 9% — людей, которые хотят помочь другим, 8% — ответственных, 8% — защитников родины, армию, МЧС. И 31% не смогли ответить.

Героические профессии

Опрос показал, что 49% россиян назвали "героями нашего времени" врачей, 47% — сотрудников МЧС, 31% — военных, служащих в горячих точках, 27% — учителей, ученики которых добились особых результатов.
Еще 22% респондентов упомянули полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников. Также 21% граждан считают "героями нашего времени" волонтеров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь и поддержку нуждающимся.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 4 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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2 декабря, 01:55
1551774324
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ВЦИОМРоссияОбщество
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Даша Рудник
251602013
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Рудольф Москалев
1060009
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