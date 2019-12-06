Токарев назвал препятствие для выгодной продажи доли "Транснефти"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Продажа существенного пакета акций Продажа существенного пакета акций "Транснефти" по фундаментально обоснованной справедливой цене сейчас невозможна из-за санкций , приватизация госпакета нецелесообразна, считает глава нефтепроводной монополии Николай Токарев

"Эффективно реализовать существенный пакет акций "Транснефти" финансовым инвесторам по фундаментально обоснованной справедливой стоимости в настоящее время невозможно, в связи с действием финансовых санкций со стороны США, ЕС и ряда прочих зарубежных стран", - заявил Токарев в интервью журналу "Энергетическая политика".

В то же время для инвесторов, желающих купить акции компании уже сейчас, существует очень близкая альтернатива – свободно обращающиеся на открытом рынке привилегированные акции "Транснефти", напомнил он. Контрольный пакет акций "Транснефти" (78,55% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,45% уставного капитала) находятся у частных владельцев.

"Пакеты "префов" уже приобрели крупные российские и международные инвесторы, в том числе ряд суверенных инвестиционных фондов из Японии, Сингапура, Китая, стран Персидского залива. При этом размер дивидендов на одну акцию, выплачиваемых по "префам", не может быть меньше размера дивидендов по обыкновенным акциям", - отметил Токарев.

Он подчеркнул, что в настоящее время "Транснефть" не входит в проект программы приватизации. "Приватизация принадлежащего государству пакета обыкновенных акций нецелесообразна, в силу стратегической роли "Транснефти" в российской нефтяной промышленности и необходимости сохранять принцип равноудаленности от российских нефтегазовых компаний", - считает Токарев.