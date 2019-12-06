РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T03:18+0300
https://ria.ru/20191206/1562033537.html
Токарев назвал препятствие для выгодной продажи доли "Транснефти"
https://cdn25.img.ria.ru/images/150624/65/1506246559_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_0a9e8641ea4ac8bfc826f147cf3b3225.jpg
РИА Новости

Токарев назвал препятствие для выгодной продажи доли "Транснефти"

00:09 06.12.2019 (обновлено: 03:18 06.12.2019)
1031
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПавильон компании "Транснефть" на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве
Павильон компании Транснефть на Международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Продажа существенного пакета акций "Транснефти" по фундаментально обоснованной справедливой цене сейчас невозможна из-за санкций, приватизация госпакета нецелесообразна, считает глава нефтепроводной монополии Николай Токарев.
"Эффективно реализовать существенный пакет акций "Транснефти" финансовым инвесторам по фундаментально обоснованной справедливой стоимости в настоящее время невозможно, в связи с действием финансовых санкций со стороны США, ЕС и ряда прочих зарубежных стран", - заявил Токарев в интервью журналу "Энергетическая политика".
В то же время для инвесторов, желающих купить акции компании уже сейчас, существует очень близкая альтернатива – свободно обращающиеся на открытом рынке привилегированные акции "Транснефти", напомнил он. Контрольный пакет акций "Транснефти" (78,55% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,45% уставного капитала) находятся у частных владельцев.
"Пакеты "префов" уже приобрели крупные российские и международные инвесторы, в том числе ряд суверенных инвестиционных фондов из Японии, Сингапура, Китая, стран Персидского залива. При этом размер дивидендов на одну акцию, выплачиваемых по "префам", не может быть меньше размера дивидендов по обыкновенным акциям", - отметил Токарев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления и президент ПАО Транснефть Николай Токарев во время встречи. 19 августа 2019
19 августа, 12:25
Медведев поручит оперативно изучить предложения по контролю качества нефти
Он подчеркнул, что в настоящее время "Транснефть" не входит в проект программы приватизации. "Приватизация принадлежащего государству пакета обыкновенных акций нецелесообразна, в силу стратегической роли "Транснефти" в российской нефтяной промышленности и необходимости сохранять принцип равноудаленности от российских нефтегазовых компаний", - считает Токарев.
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов поручал Минэкономразвития подготовить более амбициозную программу приватизации. Министр экономического развития Максим Орешкин обещал до конца года представить такой план. Минфин, в частности, предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", а в конце ноября объявил, что нашел общие с Минэкономразвития подходы к расширенной приватизации, но решения по ряду компаний требуют проработки с профильными ведомствами.
Флаг Соединенных Штатов Америки
Вчера, 22:15
В России прокомментировали введение новых санкций США
830003
Обсудить 1
ПриватизацияСанкции в отношении РоссииТранснефтьНиколай ТокаревРоссияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку "Северного потока — 2"
Вывеска на павильоне компании Газпром
В "Газпроме" сравнили СПГ с замороженной клубникой
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
Новак рассказал об ожидаемом уровне добычи и экспорта угля в 2019 году
Рабочий на газовой станции на Украине
Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"
Импортные моющие и чистящие средства
Эксперт прокомментировал обвинения ФАС в адрес производителей порошка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя пошутил про отсутствие "российской комнаты" в Белом доме
Моющие и чистящие средства на полках магазина
Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС
Заправочная колонка
Глава Минэнерго оценил тактику властей для стабилизации цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
Лампы
Минэнерго ожидает рост потребления электроэнергии в 2019 году
Кадр из мультфильма Фиксики
Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
В Испании "оживили" женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа
Сторожевой корабль Черноморского флота Беззаветный таранит американский ракетный крейсер Йорктаун . 12 февраля 1988 года
Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак: строительство "Северного потока — 2" ведется по графику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Лента новостейМолния