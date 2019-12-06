Кто мог отравить Александра Невского

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные вспоминают 6 декабря святого Александра Невского, особо почитаемого в Русской церкви. Именно в этот день более семи веков назад благоверный князь был погребен во Владимире. А девятью днями ранее он скончался при загадочных обстоятельствах. О возможных причинах его ухода из жизни — в материале РИА Новости.

Молва в народе

Стены основанного в конце XII века Богородице-Рождественского монастыря во Владимире — свидетели важных эпизодов русской истории. Но, пожалуй, самые драматичные события произошли здесь 6 декабря 1263 года. В монастырском дворе и вокруг обители собрались тысячи людей. Они оплакивали лежащего в гробу монаха Алексия. А когда местный митрополит подошел ко гробу, присутствовавших объял ужас.

"Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его (монаха) руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и взял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинула и везли его из дальних краев в зимнее время!" — гласит одно из свидетельств.

Это был не просто инок. За девять дней до владимирского чуда великий князь Александр Ярославович, стоя на пороге смерти, принял монашеский постриг с именем Алексий. Согласно летописям, это произошло в Городце, где Александр остановился по дороге в стольный град Владимир. Вот только на тот момент Городцов было два: на Волге — в нынешней Нижегородской области и на Оке — Городец Мещерский (ныне Касимов). Так где же скончался правитель Руси?

Наводку историкам дала "Повесть о житии Александра Ярославича", составленная всего через 20 лет после его смерти. Там говорится, что князь прибыл "из Орды от царя" в Нижний Новгород, где занемог. А потом, гласит повесть, он неожиданно уезжает — но не во Владимир, а именно в Городец. Вот только зачем?

Заведующий кафедрой церковной истории и канонического права богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Александр Щелкачев напоминает, что в Городце на Волге хранилась чудотворная Феодоровская икона Богоматери.

То есть князь, возможно, поехал к иконе помолиться об исцелении. Либо — о прощении грехов. Известно, что в Городец он прибыл "очень слабым". Это обстоятельство для свиты было настолько неожиданным, что, когда он скончался, в народе сразу пошла молва: великого князя отравили.

© Public domain Репродукция картины Михаила Нестерова "Кончина Александра Невского" © Public domain Репродукция картины Михаила Нестерова "Кончина Александра Невского"

Жертва интриг

Версия об отравлении родилась не на пустом месте. На Руси еще помнили о печальной участи отца Александра Невского — великого князя Ярослава Всеволодовича. В 1246 году он приехал в столицу Монгольской империи Каракорум, где восходил на трон хан Гуюк. Там русичу была оказана большая — по меркам средних веков — честь: принять кубок из рук матери великого хана Туракины и испить из него. Спустя семь дней Ярослав умер в страшных мучениях, а его тело посинело. С тех пор на Руси все знали: из ставки монгольского правителя живым можно и не вернуться — за сто лет монгольского владычества десятерых князей там зарезали, семерых отравили, а шесть умерли по дороге на родину.

Однако Александр Невский этой участи избежал. После гибели отца он в 1248 году отправился в Монголию получать ярлык на правление, дающий право собирать дань с русских земель. И тут же молодой князь оказался вовлечен во внутриполитические интриги. Дело в том, что империя Чингисхана была поделена на несколько улусов между его потомками, которые постоянно ссорились.

Александр Ярославович встал на сторону врагов Гуюка — хана Батыя, правителя Улуса Джучи (Золотой Орды), куда входила Русь, и его сына Сартака. Последний внезапно умер в 1256 году по дороге из Каракорума в Орду, которой он должен был править после смерти отца. И, что интересно, обстоятельства смерти Сартака очень напоминают кончину Александра Невского.

© Public domain Лицевой летописный свод. Александр Ярославич © Public domain Лицевой летописный свод. Александр Ярославич

А отравил его, по всей видимости, родной дядя Берке. Именно он с 1257 года стал регулярно выдавать великокняжеский ярлык Александру Ярославовичу, который, в свою очередь, вел с монголо-татарами тонкую политическую игру. Во многом благодаря этому, как считают историки, более 15 лет Русь избегала карательных походов ордынцев. Хан Берке провел перепись населения и наладил систему сбора налогов, а Александр Невский усмирил не желавших платить дань князей.

Однако спокойствие на Руси продлилось недолго: в 1262 году в Ростовском княжестве вспыхнуло восстание. "Избави Бог от лютаго томленья бесурьменьскаго люди Ростовьския земля: вложи ярость в сердца крестьяном, не терпяще насилья поганых, изволиша вечь и выгнаша из городов, из Ростова, из Володимеря, ис Суждаля, из Ярославля", — свидетельствует летописец.

Великому русскому князю удалось отговорить хана Берке от набега на ростовские земли, однако тот потребовал войско для борьбы со своим родственником ханом Хулагу, правившим улусом в Средней Азии. По сведениям историков, в противостоянии двух внуков Чингисхана русские воины не участвовали — значит, Александр все же "отмолил беду от люди своя".

"Его вполне могли там отравить. Ведь Александр Невский стал вести политику, которая противоречила интересам Золотой Орды. Это очень похоже на то, что было в годы СССР: руководитель Абхазии мог очень раздражать власти Грузии благодаря связям непосредственно в Москве", — предполагает историк отец Александр Щелкачев.

Однако хан Берке, по его словам, не мог убить князя так откровенно, ведь тот пользовался в Орде огромным авторитетом. Именно поэтому Александра, как считает Щелкачев, решили устранить иначе — с помощью яда замедленного действия. И, согласно ряду источников, князь занемог еще перед отъездом из столицы Золотой Орды Сарая-Бату на Русь.

Хан Берке Хан Берке

"Привет" от своих

Впрочем, критики этой версии утверждают: Берке было невыгодно устранять великого князя, гарантировавшего своевременные поступления налогов в Орду. Однако именно сложные отношения с другими русскими князьями могли стать для него роковыми.

Огромную власть на русских землях Александр Невский получил в результате борьбы со своим младшим братом Андреем. Тот в 1249 году заключил союз с врагом Александра — князем Даниилом Галицким, сохранившим независимость от Орды. В ответ Александр Ярославович заручился поддержкой Улуса Джучи, обвинив Андрея в невыплате части собранных налогов. В 1252 году войска татарского воеводы Неврюя наголову разбили рать Андрея Ярославовича, и тот бежал в Швецию.

Однако спустя несколько лет беглец вернулся на Русь, где был прощен старшим братом. Александр дал ему в управление Суздаль, Городец и Нижний Новгород.

© Public domain Исцеление руки сиггела Благовещенского собора Афанасия от гроба Александра Невского. Лицевой летописный свод Ивана Грозного © Public domain Исцеление руки сиггела Благовещенского собора Афанасия от гроба Александра Невского. Лицевой летописный свод Ивана Грозного

Андрей был вторым сыном Ярослава Всеволодовича и согласно порядку наследования должен был занять великокняжеский престол в случае смерти Александра. Это и навело некоторых исследователей на мысль, что именно он мог устранить старшего брата. Однако, как писал историк XIX века Иван Забелин, Андрей был в немилости у хана: после смерти Александра Берке выдал ярлык не ему, а младшему брату Ярославу Ярославовичу.

Кроме того, по мнению ряда историков, нежелание выполнять требование Улуса Джучи отправить русское войско на войну с Хулагу в далекий Иран сплотило князей. Ведь и без того они содержали многочисленных ханских чиновников и платили дань.

"Нет необходимости, как это делают некоторые публицисты, утверждать, что Александр и другие русские князья безропотно выполняли ханскую волю, даже чуть ли не контракты заключали с монгольскими правителями на поставку им русских ратников. Наоборот, они, как могли, предотвращали подобное, и сам Александр доказал это собственной смертью", — утверждают историки Александр Боханов и Михаил Горинов. По их мнению, попытки князя уберечь своих воинов от неминуемой гибели в ханской междоусобице закончились местью ордынцев — Александра отравили, как некогда и его отца.

По другой версии, следы ведут на Запад: великого князя могли устранить ватиканские послы при дворе хана. Согласно некоторым источникам, папа Иннокентий IV дважды предлагал Александру принять католичество — тот не только отказал, но и разрушил планы рыцарско-монашеского ордена тевтонцев захватить западные русские земли.

"После Ледового побоища, которое, на самом деле, было лишь одним из эпизодов большой русско-немецкой войны, рыцари сами предложили мир Александру. И вплоть до самой его кончины наши "западные партнеры" тех лет — тевтонцы и шведы — особо не беспокоили Русь", — отмечает историк Владимир Потресов.

Не исключено, что после этого Ватикан и подчиняющийся ему Тевтонский орден возжелали убрать с дороги мешавшего их грандиозным планам князя.

Сам умер

Однако круг подозреваемых в возможном убийстве Александра Невского настолько широк, что немало специалистов сомневаются в версии о яде. Историки обращают внимание вот на какую деталь: современники могли принять за отравление какую-нибудь болезнь.

Из летописей известно, что еще в 1251 году князь, которому в ту пору было 30 лет, сильно заболел "и едва не умер". Вполне возможно, что загадочная хворь дала о себе знать спустя годы по дороге из Орды на Русь.

"Нет ничего удивительного в том, что длительное пребывание в непривычных климатических условиях (Сарай-Бату находился на юге современной России, примерно в 130 километрах к северу от Астрахани. — Прим. ред.) могло сказаться на здоровье уже немолодого по тогдашним меркам человека", — отмечает в своем труде историк Антон Горский.

Принято считать, что люди той эпохи в среднем жили примерно 30-35 лет. Многие болезни тогда еще не научились лечить.

"Представители знати жили чуть дольше — около сорока лет. Александру Невскому на момент смерти было 42. За это время вполне можно было нажить смертельных болячек и без отравления. Тем более что весь свой недолгий век князь воевал: постоянно в седле, походные невзгоды, ранения в битвах. Даже сейчас у нас военные выходят на пенсию раньше, чем обычные люди", — подчеркивает в беседе с РИА Новости военный историк Клим Жуков.