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"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
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РИА Новости

"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы

08:00 06.12.2019 (обновлено: 08:06 06.12.2019)
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© Фото : СУ СК по Ульяновской областиНа месте преступления в Ишеевке
На месте преступления в Ишеевке
© Фото : СУ СК по Ульяновской области
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Ульяновской области на сотрудников районной больницы завели дело о халатности. По версии следствия, они упустили из виду шизофреника, который в мае этого года зарезал своего соседа и его десятилетнего сына. Теперь врачам грозит до семи лет тюрьмы.

"Все стены были в крови"

О ЧП в частном доме на улице Ленина экстренным службам Ишеевки сообщили рано утром 15 мая. Прибывшие полицейские обнаружили хозяина дома Сергея Семенова, его жену и двоих детей на полу без сознания. Позднее эксперты насчитают у пострадавших десятки ножевых ранений.
Сергей и его десятилетний сын Леша (имя изменено) скончались до приезда скорой. Жена и дочь выжили — у 39-летней Людмилы было серьезно повреждено легкое, 18-летняя Ирина потеряла много крови.
© Фото : СУ СК по Ульяновской областиНа месте преступления в Ишеевке
На месте преступления в Ишеевке
© Фото : СУ СК по Ульяновской области
На месте преступления в Ишеевке
Ситуация прояснилась быстро. Накануне Семеновы отмечали 18-летие дочери. Пригласили близких друзей, родственников и знакомых, включая 40-летнего соседа Александра А. с женой. После застолья гости разошлись по домам. Однако сосед, по версии следствия, рано утром, когда все еще спали, вернулся к Семеновым, прихватив с собой нож.
Что стало причиной жестокой расправы — неизвестно. По словам знакомых, соседи дружили семьями, помогали друг другу, Александр даже стал крестным отцом Леши.

Острая шизофрения

СК возбудил уголовное дело сразу по нескольким частям статьи 105 УК России "Убийство". Преступнику грозило пожизненное заключение. Вскоре экспертиза установила: он страдает хроническим психическим расстройством — параноидной шизофренией.
© Фото : СУ СК по Ульяновской областиСледы крови на месте преступления в Ишеевке
Следы крови на месте преступления в Ишеевке
© Фото : СУ СК по Ульяновской области
Следы крови на месте преступления в Ишеевке
В 2011-м Александра госпитализировали в психиатрическую клинику. Через несколько месяцев врачи, отметив положительную динамику, отпустили его под амбулаторное наблюдение. Несколько лет он исправно посещал психиатра, но с 2017-го в больнице не появлялся.
Сейчас Александр находится в одной из психиатрических клиник Татарстана и вряд ли когда-нибудь сменит больничную койку на тюремную. По мнению специалистов, он полностью невменяем и себя не контролировал. Прокуратура Ульяновской области направила материалы дела в суд с просьбой о принудительном лечении в стационаре с интенсивным наблюдением.
А вот сотрудники Ульяновской районной больницы, где Александр наблюдался у психиатра, в ближайшее время могут оказаться на скамье подсудимых. После тщательной проверки СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность", максимальный срок — семь лет.
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Как считает следствие, специалисты ненадлежащим образом исполняли свои обязанности: два года не проверяли состояние пациента и не контролировали его лечение.
В СУ СК по Ульяновской области РИА Новости уточнили: обвинения пока никому не предъявлены. Следователи внимательно изучают медицинские записи и выясняют, кто конкретно проявил халатность. Подозревают всех: от дежурного психиатра до руководства больницы. В медучреждении РИА Новости сообщили, что врача, непосредственно работавшего с Александром несколько лет назад, уже нет в живых.

"Анализов" не существует

По словам экспертов, у психиатров нет эффективных инструментов для того, чтобы заставить пациента лечиться и регулярно приходить в клинику.
Согласно российскому законодательству силовое вмешательство возможно только в крайних случаях: если человек ведет себя агрессивно, создавая угрозу жизни окружающих и своей собственной. Когда подобных жалоб ни от кого не поступает, врачи ничего не могут сделать.
Другое дело — если пациент находился на принудительном лечении по решению суда. Таких после выписки передают на контроль в диспансер по месту жительства. Они обязаны раз в месяц посещать врача.
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"Если он не был на принудительном лечении и перестал посещать врача, никто не может его заставить, — говорит РИА Новости заведующий кафедры нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов. — Позвонить родственникам и поинтересоваться его здоровьем врач тоже не имеет права — это нарушение закона о персональных данных. Закон о психиатрической помощи сформулирован таким образом, что контроль неосуществим".
Впрочем, и контроль не всегда помогает: порой болезнь обостряется внезапно, "анализов на шизофрению", по которым можно предсказать рецидив, не существует.
© Фото : из личного архива Александра ШишловаВрач-психиатр Александр Шишлов
Врач-психиатр Александр Шишлов
© Фото : из личного архива Александра Шишлова
Врач-психиатр Александр Шишлов
Стоит отметить, что это не единственный случай, когда психиатр становится фигурантом уголовного дела. Так, летом этого года врач из Астрахани Александр Шишлов получил два года колонии-поселения. По версии следствия, он ошибочно отпустил из больницы страдающего шизофренией пациента, который через два месяца убил ребенка и напал на полицейских.
Адвокаты утверждают, что вопрос о выписке рассматривала целая комиссия, в которой Шишлов был самым младшим по должности. Кроме того, для выписки имелись объективные медицинские показания.
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