Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди

"Я не разговаривал до того с отцом семь лет, поэтому не очень хорошо его знал. Нас с ним практически ничего не связывало, — объяснил актер, — Не думал, что смогу сыграть его, так как первоначально предполагалась, что эта роль достанется Мелу Гибсону,