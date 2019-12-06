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2019-12-06T05:02+0300
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Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
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РИА Новости

Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди

05:02 06.12.2019
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© WestКадр из фильма «Самый пьяный округ в мире»
Кадр из фильма «Самый пьяный округ в мире»
© West
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский актер Шайа Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди, когда участвовал вместе с Адамом Сэндлером, Робертом Де Ниро, Адамом Драйвером, Джейми Фоксом иТомом Хэнксом в ежегодном актерском круглом столе The Hollywood Reporter.
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"На съемочной площадке Том Харди ведет себя, как горилла, которая метит свою территорию по углам. И это становится не общим пространством, а его. При этом он великолепный актер и невероятно любящий парень, но во время работы он хозяин ситуации", — рассказал Лабаф.

В 2011 году актеры снимались в криминальный драме "Самый пьяный округ в мире" (2012 год), в которой сыграли братьев Бондурант, которые зарабатывают деньги на незаконной торговле спиртными напитками во время Сухого закона в США в 1920-е—30-е годы.
В ходе беседы Шайа Лабаф рассказал о том, какого ему было играть собственного отца в драме "Лапочка".

"Я не разговаривал до того с отцом семь лет, поэтому не очень хорошо его знал. Нас с ним практически ничего не связывало, — объяснил актер, — Не думал, что смогу сыграть его, так как первоначально предполагалась, что эта роль достанется Мелу Гибсону,

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