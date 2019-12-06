"Украинские области России". О чем мечтает Киев

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Украинский министр предъявил претензии на российские территории и даже вывесил карту с регионами, которые "присоединил" к Украине. Так он отреагировал на замечания спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Киев нарушает права нацменьшинств. Почему в Киеве так нервно воспринимают упреки в притеснении меньшинств — разбиралось РИА Новости.

Пикировка с Володиным

Пикировка между Володиным и чиновниками из Киева продолжается с ноября. Тогда украинская делегация в Женеве на форуме по вопросам нацменьшинств при ООН пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Спикер российского парламента, комментируя это событие, заметил, что "притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

Володин также напомнил, что Бальбек — из крымских татар. По мнению председателя нижней палаты, попытка сорвать его выступление была "очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам". "Русские, венгры, поляки — на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то что они граждане Украины, их права постоянно нарушаются", — добавил Володин.

В Киеве не смолчали. "Никто никуда не выйдет. Будут только возвращаться оккупированные Россией территории. Ну и мы готовы принять в состав Украины пару областей России. Исключительно ради восстановления исторической справедливости", — высказался в социальной сети заместитель премьер-министра Украины по вопросам интеграции Дмитрий Кулеба. Свой пост он сопроводил картой земель, где украинскими показаны южные области современной России, включая Северный Кавказ. А глава МВД Украины Арсен Аваков решил не приводить даже таких аргументов — он просто обозвал Володина "очередным русским дураком".

Володин на оскорбления не отреагировал. Спикер подчеркнул, что он обращался не к отдельным министрам, а к украинской власти, которую считает разумной. "Надеюсь, что людей, мыслящих в рамках правового поля, европейцев, больше, чем тех, кто представляет мировоззрение прошлого — националистов не только по убеждениям, но и по действиям", — заметил председатель Государственной думы.

По его словам, выбор украинского народа говорит сам за себя: националистические партии потеряли поддержку. "Бывший президент Украины Порошенко не был переизбран, и это во многом говорит о его позиции по отношению к правам граждан", — напомнил Володин.

А когда спикер Госдумы рассказал, что на последней встрече с председателем парламента Венгрии он поднял вопрос о совместных усилиях в защите прав меньшинств на Украине, немедленно отреагировал украинский МИД. По словам представителя ведомства, посольство Украины в Будапеште навело справки и выяснило, что венгерские парламентарии "ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию".

Володин на это "опровержение" пока не отреагировал, зато посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто подтвердил, что Будапешт по-прежнему продолжит блокировать работу Совета Украина — НАТО.

Выговор от Европы

У спора между главой нижней палаты российского парламента и украинскими министрами есть глубокий исторический контекст. Киев игнорирует права малых народов, а также давно и последовательно проводит политику украинизации. Для Бальбека как представителя Крыма это действительно насущный вопрос. Ведь крымских татар Киев "полюбил" на словах только после того, как полуостров воссоединился с Россией.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек © РИА Новости / Владимир Трефилов Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек

С момента обретения независимости в 1991-м украинское государство регулярно отметало все инициативы, которые бы позволили татарам получить политические права. За что также регулярно в адрес Киева звучала критика из Европы. В нулевых Совет Европы принял три резолюции по Украине, требуя от властей предоставить крымским татарам возможность полноценно участвовать в политической и общественной жизни государства. Киев эти призывы проигнорировал.

Государственным языком крымско-татарский стал только в 2014-м. Тогда один из указов российского президента был посвящен реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов. Нормативный акт должен был восстановить "историческую справедливость, устранить последствия незаконной депортации". Ни один из этих этносов не мог ранее добиться признания своих прав за годы. Украинские власти считали это политически нецелесообразным.

Претензии министра Кулебы на земли современной России имеют сомнительные основания. В первые годы советской власти большевики пытались украинизировать и некоторые области РСФСР, прилегающие к Украине. На мову переводились школы и делопроизводство. Эксперимент дотянулся даже до границ Казахстана. Но в начале 30-х его признали неудачным и свернули.

Нынешняя волна украинизации, развернувшаяся после распада Советского Союза, вызывает все большее раздражение соседей Незалежной. Наиболее последовательно права национальных меньшинств на Украине защищает Будапешт. Венгерские власти резко критиковали Киев за закон об образовании, принятый в 2017-м. В этом документе они усмотрели попытку ассимилировать венгров. Обеспокоенность выразили также Болгария, Греция, Румыния и Польша. Варшава тогда просто пообещала принять "меры, чтобы обеспечить полякам на Украине доступ к обучению на родном языке". Относительно мягкая реакция связана с тем, что популярность польского языка среди украинцев растет: многие учат его, чтобы уехать на работу в соседнюю страну.

© Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко во время подписания закона "Об образовании". 25 сентября 2017 © Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко во время подписания закона "Об образовании". 25 сентября 2017

Венгерское население на Украине относительно немногочисленно — около 150 тысяч (примерно столько же в стране поляков; доля русских, для сравнения, около восьми миллионов). Большинство венгров проживают компактно в Закарпатской области. Но для Будапешта права соплеменников — вопрос принципиальный. Венгрия не ограничилась дипломатическими демаршами и пыталась принудить Киев следовать "европейским ценностям". В 2018-м министр иностранных дел Петр Сийярто подтвердил, что его страна и дальше будет давить на Украину. Тогда он заявил, что Будапешт заблокирует организацию встречи НАТО — Украина на уровне министров обороны.

Сийярто объяснил, почему его правительство не откажется от права вето в международных организациях: это "единственный инструмент, который помогает защитить закарпатских венгров и заставляет Украину следовать международным нормам".

Волны украинизации

"В России много говорят на тему ущемления русского языка на Украине, но не до конца отдают отчет, что за система выстроена в соседней стране, — объясняет бывший депутат Одесского горсовета кандидат исторических наук Александр Васильев. — Эта система начала складываться как подобие советской национальной политики. И в чем-то поддерживается риторикой российских СМИ, когда они всех граждан Украины называют "украинцами".

Васильев проводит некоторые параллели с событиями советской истории: "Показательна стенограмма совещания в ЦК 60-х или 70-х годов — кто-то из партийных функционеров приехал из Севастополя и делится впечатлениями: там же все на украинском! Это же город русских моряков! Докатились! То есть центр слабо представлял степень самостийности, которой занимались в республиках. Но даже если в Москве возникали вопросы, из Киева в ответ неслись бодрые доклады: все в порядке, мы тут просто родной язык изучаем".

Насаждение мовы Васильев объясняет так: "Самый первый натиск украинизации проводился в 20-30-х под лозунгами модернизации, украинский пролетариат должен был влиться в мировую семью народов со своим языком, оставив позади "архаичный" русский, — объясняет экс-депутат. — Сегодня та же идеологическая схема: "украинский язык ведет нас на Запад, в Европу!" Как раньше вел к коммунизму. А русский — тянет назад! Это хождение по кругу. Едва ослабевает натиск государства, люди возвращаются к русскому языку, социальный эксперимент терпит крах".

"Посмотрим, встанет ли Госдума в один ряд с венгерским парламентом, — говорит директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов. — Будапешт использует все доступные ему инструменты: вопрос о защите венгров и их языка ставится на всех международных площадках. Власти Венгрии не ограничиваются дипломатической активностью — поддерживают культуру соотечественников, раздают паспорта и деньги на ведение бизнеса".