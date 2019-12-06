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Туризм
2019-12-06T00:29+0300
https://ria.ru/20191206/1562021586.html
Новозеландская авиакомпания будет использовать съедобные чашки
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РИА Новости

Новозеландская авиакомпания будет использовать съедобные чашки

00:29 06.12.2019
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© Фото : Air New ZealandСъедобные чашки для кофе для авиакомпании Air New Zealand
Съедобные чашки для кофе для авиакомпании Air New Zealand
© Фото : Air New Zealand
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Авиакомпания Новой Зеландии будет использовать на своих рейсах съедобные кофейные чашки, чтобы обезопасить окружающую среду, сообщает The Sun.
Они сделаны из пшеничной муки, сахара, яиц и ванили. Производители утверждают, что чашки не протекают и сохраняют форму до последнего глотка. Но чтобы "посуда" оставалась свежей, хранить ее следует как печенье – в герметичном контейнере. Планируется создание безглютеновых чашек и со вкусом шоколада.
Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость неоднозначно. Один комментатор предложил использовать многоразовую стеклянную посуду, так как ему не хочется есть мокрую бисквитную чашку. Другой отметил, что ему приятнее есть печенье во время чаепития, а не после.
Но были и позитивные отклики. Многие захотели попробовать съедобные чашки.
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