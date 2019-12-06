Финци Паска работает над церемонией инаугурации органа в "Зарядье"

"У нас в феврале произойдет инаугурация органа — очень редкая история, такое происходит в мире раз в 150 лет. У нас будет самый большой орган в Москве. Инаугурация будет необычной, мы делаем ее с постановщиком Даниэлем Финци Паска. Зал будет открыт 24 часа в сутки, гостей ждет много сюрпризов", — сказала Жукова.