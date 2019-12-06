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Финци Паска работает над церемонией инаугурации органа в "Зарядье"
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РИА Новости

Финци Паска работает над церемонией инаугурации органа в "Зарядье"

03:16 06.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевМосковский концертный зал "Зарядье"
Московский концертный зал Зарядье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Постановщиком церемонии инаугурации органа в "Зарядье", которая запланирована на 29 февраля, станет знаменитый швейцарский режиссер Даниэле Финци Паска, рассказала на пресс-конференции в четверг генеральный директор концертного зала Ольга Жукова.
Летом в Москву из Франции доставили детали для финальной монтировки органа. Он изготовлен старейшей французской фирмой Mühleisen. Церемония инаугурации состоится 29 февраля 2020 года.
"У нас в феврале произойдет инаугурация органа — очень редкая история, такое происходит в мире раз в 150 лет. У нас будет самый большой орган в Москве. Инаугурация будет необычной, мы делаем ее с постановщиком Даниэлем Финци Паска. Зал будет открыт 24 часа в сутки, гостей ждет много сюрпризов", — сказала Жукова.
Финци Паска — режиссер, хореограф, писатель и клоун. В России он известен, прежде всего, как постановщик церемонии закрытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи и открытия Паралимпийских игр. Для Мариинского театра он поставил спектакли "Аида" и "Верди.Реквием", которые создавал вместе со своим постоянным соавтором, художником Жаном Рабассом - обладателем двух кинопремий "Сезар".
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КультураМузыкаНовости культурыДаниэле Финци ПаскаЗарядье
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