Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Совокупный долг компаний, зарегистрированных на американских фондовых биржах, достиг десяти триллионов долларов. Это намного больше ипотечного пузыря, вызвавшего глобальный финансовый кризис в 2008 году. Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.

Десять триллионов или больше

С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны. Причем аналитики считают эту оценку заниженной.

"Добавьте к облигациям задолженность малых, средних, семейных предприятий и других компаний, не котирующихся на фондовых биржах. Это даст еще 5,5 триллиона. Значит, общий корпоративный долг США на сегодняшний день — 15,5 триллиона, или 74% ВВП", — констатирует американский Forbes.

Неудивительно, что дефолтов все больше. По подсчетам ведущего инвестбанка Goldman Sachs, дефолты на рынке высокододоходных корпоративных облигаций в этом году достигнут самого высокого уровня со времен кредитного кризиса 2008-го.

Ситуацию осложняет то, что у львиной доли облигаций очень низкий рейтинг надежности — всего на одну ступень выше "мусорного". По данным кредитно-рейтингового агентства Standard & Poor's, сейчас на руках у инвесторов таких облигаций почти на четыре триллиона долларов. Эксперты объясняют, что низкое качество корпоративного долга само по себе вряд ли приведет к рецессии, но в условиях финансового кризиса многократно усилит проблемы в американской экономике.

Кроме того, даже крупные корпорации настолько ограничены в средствах, что с трудом обслуживают свои долги. По информации международного валютного фонда, это касается таких гигантов, как AT&T, Ford Motor и CVS Health.

"Мы сидим на неразорвавшейся бомбе и не знаем, когда она рванет, — отмечает Эмре Тифтик, специалист по долговым вопросам Института международных финансов. — Мы столкнемся с волной дефолтов — самой сокрушительной из всех, что были".

Все под контролем?

Как уверял в августе Федрезерв США, объемы рискованного корпоративного долга не имеют ничего общего с гигантскими ипотечными обязательствами, послужившими причиной финансового кризиса 2008 года.

"Это разные ситуации, — говорили аналитики ФРС. — Корпоративные кредиты структурированы безопаснее ипотечных бумаг нулевых годов, и банки в состоянии справиться с рисками".

С другой стороны, указывает The New York Times, американский Центробанк "не особенно уверен в последствиях возможного экономического сбоя в закредитованных секторах экономики".

При этом именно Федрезерв — главный виновник корпоративного долгового бума. После кризиса 2008 года регулятор снизил процентные ставки до нуля и долго удерживал их на исторических минимумах. В результате побочные эффекты оказались слишком велики.

"Эта эра вечно дешевых денег годами поддерживала на плаву обремененные долгами "компании-зомби", которые потерпели бы крах, если бы ставки были на приемлемых уровнях", — констатируют аналитики немецкого финансового гиганта Allianz.

Уже в прошлом году эксперты Goldman Sachs предупреждали: ужесточение денежно-кредитной политики ФРС не оставляет "зомби-компаниям" (не генерирующим прибыль и живущим в долг) шансов на выживание: брать новые кредиты слишком дорого, а расплачиваться по старым нечем. Обилие "живых мертвецов" — реальный предвестник нового широкомасштабного кризиса.

Опасения вызывает долговое бремя не только компаний, но и федерального правительства. К середине ноября государственный долг США достиг 23 триллионов долларов, а дефицит бюджета перевалил за триллион. Как заверил недавно глава ФРС Джером Пауэлл, выступая перед комитетом по бюджету палаты представителей конгресса, непосредственной угрозы ни неподъемный госдолг, ни огромный дефицит не несут. По его словам, статус доллара как глобальной резервной валюты помогает "предотвратить любые проблемы".

Но, похоже, не все члены ФРС разделяют оптимизм Пауэлла.

Так, например, Федеральный резервный банк Сент-Луиса опубликовал в ноябре документ под названием "Рассуждая о национальном долге", из которого явно следует: политика ФРС может спровоцировать экономический крах.

Эксперты банка, в частности, напоминают, что госдолг становится проблемой, когда растет быстрее ВВП. А по оценкам комитета по бюджету, в ближайшие годы именно так и будет.