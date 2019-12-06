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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2019-12-06T11:00+0300
https://ria.ru/20191206/1562010629.html
"Война токов" и ещё пять фильмов про гениальных учёных
https://cdn24.img.ria.ru/images/156201/03/1562010371_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_97e490d54ad7a6d055505f84e31bc589.jpg
РИА Новости

"Война токов" и ещё пять фильмов про гениальных учёных

11:00 06.12.2019
62
Посмотрим
«Война токов» и ещё пять фильмов про гениальных учёных
11:00
Когда школьник спросит вас: "Зачем учить математику/физику/биологию, она мне никогда не понадобится?!" - покажите ему один из этих фильмов. Великие учёные известны не только благодаря открытиям и изобретениям: часто их жизнь была захватывающей и даже опасной – не меньше, чем научная карьера. Шесть картин о непризнанных гениях своего времени.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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