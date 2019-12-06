"Война токов" и ещё пять фильмов про гениальных учёных

62

Посмотрим «Война токов» и ещё пять фильмов про гениальных учёных

Когда школьник спросит вас: "Зачем учить математику/физику/биологию, она мне никогда не понадобится?!" - покажите ему один из этих фильмов. Великие учёные известны не только благодаря открытиям и изобретениям: часто их жизнь была захватывающей и даже опасной – не меньше, чем научная карьера. Шесть картин о непризнанных гениях своего времени.