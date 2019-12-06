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2019-12-06T12:03+0300
https://ria.ru/20191206/1562006774.html
Врач на дом: как работает приложение по вызову специалиста в Якутске
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РИА Новости

Врач на дом: как работает приложение по вызову специалиста в Якутске

08:00 06.12.2019 (обновлено: 12:03 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КондратюкВрач проводит осмотр пациентки на дому
Врач проводит осмотр пациентки на дому
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проблему вызова врача на дом решил молодой предприниматель Евгений Попов из Якутска, который придумал приложение "Медсеть". По его словам, такая идея пришла к нему, когда он сам пытался вызвать специалиста для своих детей по телефону.
"Мы решили, что пользоваться по старинке телефоном, пытаясь дозвониться, это уже история. Проще это реализовать через мобильное приложение по вызову врача с привязкой поликлиник по улицам, в котором можно будет отслеживать статус твоей заявки. Мы предложили это сделать медицинскому учреждению, попробовали на них, и понеслось!" — рассказал Евгений в интервью РИА Новости.
Приложение вызвало ажиотаж, и вскоре остальные жители города тоже захотели им воспользоваться.
Врач одной из поликлиник
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"Дальше молодые мамы уже сами стали требовать с других районов города, чтобы поликлиники подключились к этому сервису, потому что им это очень удобно, а раньше они испытывали ровно те же самые проблемы", — отметил предприниматель.
К сервису уже подключены все поликлиники Якутска. Жители города могут не только вызвать врача для маленьких детей, жителей пенсионного возраста и маломобильных групп населения, но и задать вопрос регистратуре в онлайн-чате и получить сведения о работе специалистов, а также бесплатные консультации узких специалистов, например диетологов.
Сейчас сервисом заинтересовались и в других регионах: обсуждается установка приложения в медучреждениях столицы Бурятии Улан-Удэ. Но Евгений не намерен останавливаться на достигнутом и планирует вывести свой проект на федеральный уровень.
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Хорошие новостиХорошие новостиЯкутск
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