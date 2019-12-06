РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-06T09:00+0300
https://ria.ru/20191206/1561998149.html
Что сможет компьютер невиданной мощности. Интервью с разработчиком
https://cdn23.img.ria.ru/images/147352/88/1473528810_0:206:807:660_1036x0_80_0_0_a82c5ac96d30d61d2a87b3b33f7e8a48.jpg
РИА Новости

Что сможет компьютер невиданной мощности. Интервью с разработчиком

09:00 06.12.2019
1486
© Фото : Shantanu Debnath and Emily EdwardsПервый репрограммируемый квантовый компьютер
Первый репрограммируемый квантовый компьютер
© Фото : Shantanu Debnath and Emily Edwards
Квантовый компьютер на протяжении вот уже 30 лет является одним из самых важных и обсуждаемых научно-технических проектов. Об основных принципах его работы и актуальных задачах в этой сфере рассказал РИА Новости заведующий лабораторией "Сверхпроводящие метаматериалы" Национального исследовательского технологического университета “МИСиС” (НИТУ "МИСиС") и руководитель группы "Сверхпроводящие квантовые цепи" в Российском квантовом центре (РКЦ), профессор Алексей Устинов.
— Алексей Валентинович, скажите, чего мы хотим от квантового компьютера?
— Думаю, в первую очередь, это создание материалов с заданными свойствами. Чтобы спроектировать молекулу, имеющую более пятидесяти межатомных связей, не хватит мощности всех компьютеров на Земле. Сейчас мы можем создавать новые устойчивые молекулы, фактически, только перебором, экспериментально проверяя их химические свойства, тогда как квантовый компьютер позволит решать эту задачу аналитически.
Существует множество проблем, которые не по плечу классическому компьютеру. Принципы целого ряда областей — от криптографии до искусственного интеллекта — могут полностью измениться с появлением квантового компьютера.
Джордж Циронис
6 июня, 09:00РИА Наука
Прогноз ученого: квантовый компьютер сможет сам научить себя всему
Заметьте, что потребовалось больше 10 лет после изобретения транзистора, чтобы созрела идея микропроцессора и пришло понимание тех задач, что он способен решать. Думаю, с квантовым компьютером ситуация аналогичная — разрешив принципиальные затруднения и создав эффективную сборку, мы обнаружим много возможностей.
— Что такое кубит?
— Это аналог бита в квантовых компьютерах. С информационной точки зрения это система, способная одновременно принимать значения на всем промежутке от 1 до 0 — в отличие от бита, строго являющегося либо 1, либо 0.
Физически кубитом может быть любая частица: атом, электрон, фотон. Магнитный момент частицы имеет два направления — условно, верх и низ — и именно эти состояния становятся аналогами 1 и 0 в классическом компьютере.
Информацию в битах можно обрабатывать только последовательно, бит за битом, тогда как кубиты позволяют, в силу эффекта квантового параллелизма, обрабатывать весь массив данных одновременно.
— Как происходят операции на кубите?
— Возможные значения кубита можно представить как поверхность сферы с единичным радиусом — специалисты называют ее сферой Блоха. Осуществление логических операций в процессе вычислений заключается в перемещении точки по этой поверхности.
Управление кубитами происходит при помощи микроволновых сигналов, изменяющих энергетическое состояние частицы. Считывание результатов осуществляется специальным резонатором: это как бы слушать звук, настроенный на кубит, только звучащий в диапазоне частот, характерном для мобильной связи.
Оборудование лаборатории Сверхпроводящие метаматериалы НИТУ МИСиС, занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера
9 апреля 2018, 18:28РИА Наука
Ученые создали принципиально новый кубит для квантового компьютера
— Сколько же кубитов нужно, чтобы компьютер заработал?
— Думаю, количество — вовсе не самый важный показатель. Мощность квантового компьютера растет не пропорционально числу кубитов, а экспоненциально: то есть, добавив, например, к пятнадцати кубитам еще один, мы повысим суммарную вычислительную мощность вдвое.
Однако чтобы создать кубит — казалось бы, предельно простую систему, состоящую из одной частицы — требуется масса ухищрений. Для того чтобы были возможны осмысленные операции, необходимо устранить физические помехи, вносящие ошибки в вычисления — от температурных колебаний до космических лучей. Иначе вместо вычислений получится просто шум.
Поэтому, я считаю, сейчас самое важное — улучшать свойства кубитов и качество связи между ними. Ошибки, возникающие на одном кубите, уже могут быть вполне фатальны, а при увеличении числа кубитов число ошибок возрастает. Побороть декогеренцию, то есть создать слаженную устойчивую систему из многих кубитов — вот принципиальная задача.
— Как известно, существуют разные проекты квантового компьютера. Какие варианты, на ваш взгляд, являются наиболее перспективными?
— Развиваются две основные платформы. Первая использует ионы в вакууме, удерживаемые электро-магнитной ловушкой. Вторая, развиваемая в том числе и нашими лабораториями, использует так называемые квантовые схемы с джозефсоновским переходом — тончайшие пленки алюминия и окисла алюминия на диэлектрической подложке, охлажденные практически до абсолютного нуля.
Создание универсального квантового вычислителя — задача, надо признать, далекая от завершения. Большинство результатов, достигнутых сегодня, получены на так называемых квантовых симуляторах — устройствах, заточенных под решение конкретных математических задач и задач в области теоретической физики, для успеха которых не так важен объем ошибок.
Научный руководитель ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш
29 ноября, 11:42
Эксперт рассказал, где будут востребованы квантовые компьютеры
— Какие достижения в вашей сфере на сегодня вы бы отметили?
— Главная проблема квантовых вычислений — поддержание когерентности кубитов. За прошедшие 15 лет в этом направлении достигнуты большие успехи: сегодня время когерентности сверхпроводниковых кубитов достигает десятков микросекунд, что уже очень много, хотя пока и недостаточно для решения прикладных задач.
Компания Google в октябре этого года продемонстрировала квантовый процессор, фактически являющийся генератором случайных чисел, с помощью которого за двести секунд была решена задача, занимающая у самого мощного суперкомпьютера IBM около двух с половиной дней. Думаю, это можно считать первым однозначным проявлением "квантового превосходства".
В России был создан и успешно развивается сверхпроводниковый кубитный консорциум на базе нескольких ведущих квантовых лабораторий (НИТУ "МИСиC", МФТИ, МГТУ им Баумана, РКЦ, ИФТТ РАН и ВНИИАА им. Духова). За три года нами была проделана колоссальная работа — можно сказать, что мы преодолели десять лет отставания в этой отрасли. Я считаю, что наш уровень сейчас позволяет развивать собственную исследовательскую траекторию в этой важнейшей гонке.
710000
Обсудить 0
РИА НаукаТехнологииМИСиСУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
Рекомендуем
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
Новые магнитные датчики помогут защитить корабли в космосе
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Ученые сравнили возможности сельского хозяйства России и Бразилии
Капля левитирующей жидкости
Поведение левитирующей воды исследовали ученые из Тюмени
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Ученые в лаборатории
Ученые создали новые "умные" материалы с памятью формы
Еда с высоким содержанием белка
Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Разлив нефти в Мексиканском заливе
Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
Лента новостейМолния