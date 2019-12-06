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Туризм
2019-12-06T06:58+0300
https://ria.ru/20191206/1561997591.html
Опрос: многие пассажиры не знают о своих правах при задержках рейсов
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РИА Новости

Опрос: многие пассажиры не знают о своих правах при задержках рейсов

06:58 06.12.2019
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© Depositphotos / anyaberkutПассажир ожидает в аэропорту
Пассажир ожидает в аэропорту
© Depositphotos / anyaberkut
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Согласно результатам опроса в европейских странах, Канаде, Бразилии и США, половина путешественников не верит в справедливое решение авиакомпаний по компенсациям при задержке рейсов, сообщает AirHelp.
Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 10 429 респондентов из Германии, Нидерландов, Дании, Швеции, Великобритании, Франции, Испании, Канады и Бразилии. Кроме того, в США прошел онлайн-опрос 1063 человек. Его основная цель — выяснить, насколько хорошо авиапассажиры знают свои права.
Примерно 85 процентов респондентов не знают о правах, которые им полагаются как авиапассажирам.
Оказалось, что более четверти опрошенных туристов не подают заявление на получение компенсации в случае отмены или задержки рейса, считая, что авиакомпания проигнорирует его.
Кроме того, 70 процентов европейских респондентов считают, что перевозчики отклоняют как минимум 40 процентов правомерных претензий на получение компенсации. Более 60 процентов опрошенных пассажиров признают, что не прекращают попытки добиться компенсации, если направляют претензию в авиакомпанию самостоятельно и после первого рассмотрения получают отказ.
Также выяснилось, что авиакомпании в среднем отклоняют 58 процентов претензий по некорректным причинам.
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Почти треть (29 процентов) пассажиров, направлявших претензию на получение финансовой компенсации, вместо денег получили лишь ваучеры.
Более того, почти каждый пятый опрошенный пассажир, имевший право на получение компенсации, согласился на неполное возмещение, решив, что питание и проживание, предоставляемые перевозчиком в случае задержки или отмены рейса, — это единственное, что ему полагается.
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