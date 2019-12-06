Новые магнитные датчики помогут защитить корабли в космосе

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ” (НИЯУ МИФИ) создали новую систему бесконтактных датчиков для изучения быстропротекающих процессов, что применимо в криминалистике и аэрокосмических исследованиях. Результаты исследования опубликованы в журнале . Ученые Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ” (НИЯУ МИФИ) создали новую систему бесконтактных датчиков для изучения быстропротекающих процессов, что применимо в криминалистике и аэрокосмических исследованиях. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of Applied Mechanics and Technical Physics"

По мнению разработчиков, внедрение бесконтактных индукционных датчиков вместо традиционных контактных позволит значительно повысить точность измерений при баллистических испытаниях как в воздухе, так и в твердых и жидких средах.

"Изучив возможности обнаружения и хронографирования гиперзвуковых частиц при помощи датчиков с постоянным магнитом, мы предложили метод определения средней скорости частиц, а также метод запуска регистрирующего оборудования для их оптического бесконтактного обнаружения", — рассказал профессор кафедры специального приборостроения физико-технического факультета Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ Сергей Герасимов.

Новая система мобильна и, как заявляют авторы исследования, может быть использована при проведении криминалистических и судебных экспертиз, а также при разработке средств защиты аэрокосмической техники от столкновений с техногенным мусором и метеоритными частицами.

Датчики, как объяснили ученые, реагируют на изменения энергии магнитного поля и скорости магнитного потока. По их словам, преимущество нового типа устройств в значительной чувствительности, простоте и прочности конструкции. Работа такого датчика не требует источника питания.

“В дальнейшем на основе текущих результатов мы рассчитываем создать еще несколько типов датчиков, а также средства запуска импульсных рентгенов, регистрирующих формирование гиперзвуковых осколков и их взаимодействие с защитными экранами при моделировании защиты космотехники”, — поделился соавтор исследования Алексей Зубанков.