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РИА Наука
2019-12-06T09:00+0300
https://ria.ru/20191206/1561996727.html
Новые магнитные датчики помогут защитить корабли в космосе
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/65/1509816502_0:63:1201:738_1036x0_80_0_0_85a76f7f1d512ac15b40900996fe5e7f.jpg
РИА Новости

Новые магнитные датчики помогут защитить корабли в космосе

09:00 06.12.2019
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© Фото : Twitter/Paolo Nespoli‏Российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
© Фото : Twitter/Paolo Nespoli‏
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ” (НИЯУ МИФИ) создали новую систему бесконтактных датчиков для изучения быстропротекающих процессов, что применимо в криминалистике и аэрокосмических исследованиях. Результаты исследования опубликованы в журнале "Journal of Applied Mechanics and Technical Physics".
По мнению разработчиков, внедрение бесконтактных индукционных датчиков вместо традиционных контактных позволит значительно повысить точность измерений при баллистических испытаниях как в воздухе, так и в твердых и жидких средах.

"Изучив возможности обнаружения и хронографирования гиперзвуковых частиц при помощи датчиков с постоянным магнитом, мы предложили метод определения средней скорости частиц, а также метод запуска регистрирующего оборудования для их оптического бесконтактного обнаружения", — рассказал профессор кафедры специального приборостроения физико-технического факультета Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ Сергей Герасимов.

Новая система мобильна и, как заявляют авторы исследования, может быть использована при проведении криминалистических и судебных экспертиз, а также при разработке средств защиты аэрокосмической техники от столкновений с техногенным мусором и метеоритными частицами.
Датчики, как объяснили ученые, реагируют на изменения энергии магнитного поля и скорости магнитного потока. По их словам, преимущество нового типа устройств в значительной чувствительности, простоте и прочности конструкции. Работа такого датчика не требует источника питания.
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“В дальнейшем на основе текущих результатов мы рассчитываем создать еще несколько типов датчиков, а также средства запуска импульсных рентгенов, регистрирующих формирование гиперзвуковых осколков и их взаимодействие с защитными экранами при моделировании защиты космотехники”, — поделился соавтор исследования Алексей Зубанков.
Исследовательская группа планирует в дальнейшем приступить к разработке методов комбинирования бесконтактных индукционных датчиков и регистрирующих оптико-фотоэлектронных схем, что позволит усовершенствовать измерительные методики при проведении сложных и дорогостоящих экспериментов.
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