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РИА Наука
2019-12-05T23:54+0300
https://ria.ru/20191205/1562033290.html
В Испании "оживили" женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа
https://cdn24.img.ria.ru/images/150820/50/1508205031_0:193:3302:2050_1036x0_80_0_0_a0423180b32df5492a648a9d2018a9e4.jpg
РИА Новости

В Испании "оживили" женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа

23:53 05.12.2019 (обновлено: 23:54 05.12.2019)
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© Depositphotos / sudok1Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
© Depositphotos / sudok1
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Испанские медики реанимировали 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов в результате переохлаждения, пишет газета Vanguardia.
Инцидент с Одри Мэш и ее мужем в каталонских Пиренеях произошел еще 3 ноября, но врачи из клиники Vall d'Hebron в Барселоне рассказали об "исключительном случае" только в четверг.
Пара совершала прогулку в горах, когда с наступлением непогоды женщина потеряла сознание. Супруг рассказал, что у нее отсутствовал пульс, дыхание и вообще признаки жизни. В момент прибытия спасателей температура тела Мэш опустилась до 18 градусов по Цельсию.
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Для реанимации женщины в клинике была задействована система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), с помощью которой сердечную деятельность все же удалось восстановить.
К удивлению медиков у женщины не наблюдалось каких-либо неврологических осложнений за исключением потери чувствительности пальцев, в результате чего ей пришлось купить новые брюки из-за возникших проблем с застегиванием пуговиц.
По словам сотрудника клиники Эдуарда Аргудо ключевым фактором для реанимации британки стало состояние ее мозга. "Наступило быстрое охлаждение мозга, и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца", - сказал он.
Отмечается, что случаи реанимации пострадавшего с настолько длительной остановкой сердца носят уникальный характер, в Испании такое произошло впервые.
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