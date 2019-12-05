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Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"
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РИА Новости

Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"

23:45 05.12.2019 (обновлено: 04:54 06.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
По его словам, всего с российской компании Киеву удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов.
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"Это 45 процентов всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", — заявил Коболев.
Он также отметил, что сейчас "Нафтогаз" работает над взысканием оставшейся суммы. По его словам, с учетом процентов это около трех миллиардов долларов.
При этом Коболев подчеркнул, что если "Газпром" не вернет оставшуюся сумму, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу активов российской компании.
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Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива.
Если по иску о контрактах на поставки суд принял решение в пользу "Газпрома", то по иску о контрактах на транзит он присудил "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов.
Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
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Действующие контракты на поставку и транзит российского газа истекают в конце года.
Москва настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.
В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Ситуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромРоссияЭкономика
Популярные комментарии
У меня от слова Украина - неукротимая рвота образовалась!
6 декабря, 01:57
Kolia Kolia
16510003
На самом деле происходит полное исключение Украины из числа ключевых игроков на рынке транзита газа .Все эти судороги с исками в 22 миллиарда просто агония . Для широкой публики на Украине бальзам .для ушей ,для Г-на Витренко возможность хоть как-то сохранить лицо в этой ситуации.С запуском альтернативных вариантов доставки газа небратья в лице Витренко с его компанией лишаются хоть какой то значимости .Остаётся последнее -сутяжничество .
6 декабря, 02:14
Stanislav Mezentcev
14621204
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