Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"

Рабочий на газовой станции на Украине

По его словам, всего с российской компании Киеву удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов.

"Это 45 процентов всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины ", — заявил Коболев.

Он также отметил, что сейчас "Нафтогаз" работает над взысканием оставшейся суммы. По его словам, с учетом процентов это около трех миллиардов долларов.

При этом Коболев подчеркнул, что если "Газпром" не вернет оставшуюся сумму, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу активов российской компании.

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива.

Если по иску о контрактах на поставки суд принял решение в пользу "Газпрома", то по иску о контрактах на транзит он присудил "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

Российская компания попыталась оспорить это решение, но 27 ноября суд округа Свеа в Швеции окончательно отклонил апелляцию без права на обжалование.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа истекают в конце года.

Москва настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.