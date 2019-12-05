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Краснодарский край
2019-12-05T23:40+0300
https://ria.ru/20191205/1562033121.html
Горнолыжные курорты Кубани ожидают более 365 тысяч гостей зимой
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РИА Новости

Горнолыжные курорты Кубани ожидают более 365 тысяч гостей зимой

23:38 05.12.2019 (обновлено: 23:40 05.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Горнолыжные курорты Краснодарского края ожидают более 365 тысяч гостей в зимний сезон 2019-2020, загрузка отелей будет достигать 100%, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
Отмечается, что горнолыжный сезон в крае стартует в пятницу. "Пик посещаемости мы прогнозируем на новогодние праздники. Поэтому будет увеличено количество рейсов "Ласточек" на курорты Сочи. Всего мы ждем более 365 тысяч гостей, загрузка отелей будет достигать 100%", - отметил губернатор.
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По его словам, горнолыжные курорты края смогут оценить и любители активного отдыха, и те, кто приехал просто насладиться отдыхом в горах – курорты приготовили множество активностей и фестивалей.
Первым из курортов туристов примет "Красная Поляна". Губернатор уточнил, что на "Розе Хутор" открытие зимнего сезона запланировано на 20 декабря, на трассах "Газпрома" – 25-го.
"В этом году погода за горнолыжников, и трассы уже покрыты снегом. По традиции, первым в Сочи открывает зимний сезон курорт Красная Поляна. Но уже сегодня горный кластер и средства размещения всех трех курортов готовы к приему гостей. Номерной фонд позволяет единовременно разместить более 15 тысяч человек", – уточнил Кондратьев.
Глава региона добавил, что в новом сезоне для отдыхающих вводится единый ски-пасс. Всего в этом сезоне, по словам главы края, в горном кластере Сочи будут функционировать 64 канатные дороги и 110 трасс. Кроме того, на два километра увеличена зона вечернего катания, а общая протяженность трасс составляет 177 километров.
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Краснодарский крайКрасная ПолянаВениамин КондратьевНовости - ТуризмРоза ХуторКраснодарский край
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