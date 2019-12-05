Горнолыжные курорты Кубани ожидают более 365 тысяч гостей зимой

КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Горнолыжные курорты Горнолыжные курорты Краснодарского края ожидают более 365 тысяч гостей в зимний сезон 2019-2020, загрузка отелей будет достигать 100%, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева

Отмечается, что горнолыжный сезон в крае стартует в пятницу. "Пик посещаемости мы прогнозируем на новогодние праздники. Поэтому будет увеличено количество рейсов "Ласточек" на курорты Сочи. Всего мы ждем более 365 тысяч гостей, загрузка отелей будет достигать 100%", - отметил губернатор.

По его словам, горнолыжные курорты края смогут оценить и любители активного отдыха, и те, кто приехал просто насладиться отдыхом в горах – курорты приготовили множество активностей и фестивалей.

"В этом году погода за горнолыжников, и трассы уже покрыты снегом. По традиции, первым в Сочи открывает зимний сезон курорт Красная Поляна. Но уже сегодня горный кластер и средства размещения всех трех курортов готовы к приему гостей. Номерной фонд позволяет единовременно разместить более 15 тысяч человек", – уточнил Кондратьев.