Небензя пошутил про отсутствие "российской комнаты" в Белом доме

"Спасибо за тур по Белому дому. Мы видели "китайскую комнату", но мы не видели "российскую комнату". Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить", - сказал Небензя Трампу перед началом ежегодного обеда с участием постоянных представителей при Совете Безопасности ООН.