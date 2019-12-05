Небензя пошутил про отсутствие "российской комнаты" в Белом доме

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
"Спасибо за тур по Белому дому. Мы видели "китайскую комнату", но мы не видели "российскую комнату". Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить", - сказал Небензя Трампу перед началом ежегодного обеда с участием постоянных представителей при Совете Безопасности ООН.
"Мы позаботимся об этом", - не растерялся Трамп.
Представившийся Трампу до этого постпред Китая Чжан Цзюнь отметил, что ему понравилось убранство оформленной в китайском стиле комнаты в Белом доме.
Небензя, который представился после своей польской коллеги, сообщившей, что Польша скоро покинет СБ ООН как его непостоянный член, заверил Трампа, что Россия в обозримом будущем покидать СБ ООН не собирается.
"Надеюсь на это", - ответил Трамп.
2 октября, 15:19Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы президента США