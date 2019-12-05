РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T23:34+0300
https://ria.ru/20191205/1562033044.html
Небензя пошутил про отсутствие "российской комнаты" в Белом доме
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:390:2876:2008_1036x0_80_0_0_acb0aafa7a475e01d13517e4086eb620.jpg
РИА Новости

Небензя пошутил про отсутствие "российской комнаты" в Белом доме

23:33 05.12.2019 (обновлено: 23:34 05.12.2019)
5309
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
"Спасибо за тур по Белому дому. Мы видели "китайскую комнату", но мы не видели "российскую комнату". Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить", - сказал Небензя Трампу перед началом ежегодного обеда с участием постоянных представителей при Совете Безопасности ООН.
"Мы позаботимся об этом", - не растерялся Трамп.
Представившийся Трампу до этого постпред Китая Чжан Цзюнь отметил, что ему понравилось убранство оформленной в китайском стиле комнаты в Белом доме.
Небензя, который представился после своей польской коллеги, сообщившей, что Польша скоро покинет СБ ООН как его непостоянный член, заверил Трампа, что Россия в обозримом будущем покидать СБ ООН не собирается.
"Надеюсь на это", - ответил Трамп.
Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
2 октября, 15:19
Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы президента США
20421114
Обсудить 1
Дональд ТрампВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган объяснил, почему одобрил план НАТО по защите Польши и Балтии
Рабочий на газовой станции на Украине
Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Флаг Соединенных Штатов Америки
В России прокомментировали введение новых санкций США
Владимир Познер
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Сторожевой корабль Черноморского флота Беззаветный таранит американский ракетный крейсер Йорктаун . 12 февраля 1988 года
Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма
Вице-президент США Джо Байден
Байден обругал обвинившего его избирателя на предвыборной встрече
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
Меркель слушала гимн Казахстана на встрече с Токаевым сидя
Меркель слушала сидя гимн Казахстана на встрече с Токаевым
Печать пятидолларовых купюр в Вашингтоне
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил "торговыми рычагами" ряду стран НАТО
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
03:40Экологи рассказали, чем кормить зимующих птиц в парках Москвы
03:33Трамп призвал постпредов при ООН к совместному решению мировых проблем
Лента новостейМолния