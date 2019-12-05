В Париже во время протестов задержали 90 человек

Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестов Уже год французы выходят на митинг "желтых жилетов". На первую акцию протестов 17 ноября 2018 года собралось более 280 тысяч человек. Демонстранты выступают против повышения налогов и призывают правительство Франции провести масштабные реформы.