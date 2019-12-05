В Париже в ходе протестов пострадал турецкий журналист

Выпущенная полицейскими газовая капсула пробила покрытие специальной защитной маски на лице журналиста, сообщило агентство. В результате ранения в глаз у него началось кровотечение. Прибывшими на место инцидента сотрудниками медицинских служб пострадавшему была оказана первая помощь. В настоящее время Ялчын продолжает курс лечения в больнице.