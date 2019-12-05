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В Париже в ходе протестов пострадал турецкий журналист
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РИА Новости

В Париже в ходе протестов пострадал турецкий журналист

23:06 05.12.2019
187
© Фото : Sputnik FranceВо время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
© Фото : Sputnik France
Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
АНКАРА, 5 дек - РИА Новости. Турецкое агентство Anadolu сообщило о ранении своего фотокорреспондента Мустафы Ялчына при столкновениях полиции и манифестантов в Париже.
Выпущенная полицейскими газовая капсула пробила покрытие специальной защитной маски на лице журналиста, сообщило агентство. В результате ранения в глаз у него началось кровотечение. Прибывшими на место инцидента сотрудниками медицинских служб пострадавшему была оказана первая помощь. В настоящее время Ялчын продолжает курс лечения в больнице.
Массовая протестная акция против пенсионной реформы началась около 14.00 (16.00 мск) у Восточного вокзала в Париже. Организаторами манифестации выступил ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы 6 тысяч полицейских и жандармов.
Всеобщая забастовка в Париже
© Фото : Sputnik France

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© Фото : Sputnik France

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
202000
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