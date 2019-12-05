В Риге прошло шествие в защиту русских школ

Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/20 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года.