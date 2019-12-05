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В Риге прошло шествие в защиту русских школ
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РИА Новости

В Риге прошло шествие в защиту русских школ

22:53 05.12.2019 (обновлено: 22:54 05.12.2019)
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© Фото : Русский Союз Латвии/Виталий ДроботаМитинг в защиту образования на русском языке в Латвии
Митинг в защиту образования на русском языке в Латвии
© Фото : Русский Союз Латвии/Виталий Дробота
Митинг в защиту образования на русском языке в Латвии. Архивное фото
РИГА, 5 дек – РИА Новости. Шествие в защиту образования на русском языке в Латвии прошло в Риге, в мероприятии приняли участие около одной тысячи человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
Шествие организовала партия "Русский союз Латвии" совместно со Штабом защиты русских школ. Люди держали в руках фонарики и включенные мобильные телефоны, таким образом символизируя борьбу света с тьмой. Также участники акции протеста держали плакаты с надписями на русском, латышском и английском языках. В шествии от здания министерства образования и науки в Старой Риге до памятника Свободы, по данным организаторов, приняли участие около одной тысячи человек.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/20 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
28 ноября, 22:11
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Русский союз ЛатвииЛатвияРигаРоссияВ мире
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