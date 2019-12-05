В Калининграде несколько лебедей погибли, предположительно, от яда

Как сообщили в приюте, в течение двух дней от жителей Калининграда стали поступать звонки о том, что в районе Верхнего пруда и парка Макса Ашмана без движения лежат лебеди. Волонтеры приезжали за птицами и отвозили их в ветеринарные клиники. По мнению врачей, у птиц все признаки отравления, однако точную причину гибели лебедей можно будет определить с помощью экспертизы — биоматериал уже отправили в лабораторию, результаты будут известны не раньше, чем через неделю.