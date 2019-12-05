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В Калининграде несколько лебедей погибли, предположительно, от яда
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РИА Новости

В Калининграде несколько лебедей погибли, предположительно, от яда

22:44 05.12.2019 (обновлено: 23:37 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебедь
Лебедь
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебедь. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Несколько лебедей в Калининграде погибли, предположительно, от отравления ядом, еще нескольких пытаются спасти ветеринары, сообщили журналистам в приюте-передержке "Клюквенное".
"Уже четыре лебедя погибли, еще двум птицам оказывают реанимационную помощь. Недавно стало плохо последнему третьему оставшемуся в живых лебедю", - рассказали в приюте.
Как сообщили в приюте, в течение двух дней от жителей Калининграда стали поступать звонки о том, что в районе Верхнего пруда и парка Макса Ашмана без движения лежат лебеди. Волонтеры приезжали за птицами и отвозили их в ветеринарные клиники. По мнению врачей, у птиц все признаки отравления, однако точную причину гибели лебедей можно будет определить с помощью экспертизы — биоматериал уже отправили в лабораторию, результаты будут известны не раньше, чем через неделю.
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