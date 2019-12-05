Белый дом обвинил демократов в преследовании эгоистичных интересов

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Заявления спикера палаты представителей США Заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о предъявлении обвинений с целью импичмента Трампу носят "эгоистический характер", преследуют узкие интересы демократической партии, а не американского народа, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома в четверг.

"Спикер Пелоси сделала именно то, что всегда и делает - игнорирует потребности американского народа и продвигает свои эгоистичные политические интересы. Фиктивный импичмент демократов – это вопиющая, однобокая партийная попытка отменить результаты свободных и справедливых выборов. По собственному признанию, демократы говорят, что должны "импичмент президенту", потому что не могут повлиять на результаты волеизъявления американского народа", - отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заверила ранее журналистов на пресс-конференции в Вашингтоне, что попытки демократов объявить импичмент президенту Дональду Трампу не имеют ничего общего с политикой.

По ее словам, демократы "ничуть не рады", а, напротив, очень огорчены необходимостью вести процесс импичмента. "Но у нас нет выбора", - сказала Пелоси.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.