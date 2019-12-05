В России прокомментировали введение новых санкций США

"Россия — на острие атаки". Политолог о новых санкциях США В США введены санкции против ряда российских компаний и физлиц, связанных, по версии американских юристов, с киберпреступлениями. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Василий Колташов.