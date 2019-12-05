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В России прокомментировали введение новых санкций США
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РИА Новости

В России прокомментировали введение новых санкций США

22:15 05.12.2019 (обновлено: 23:12 05.12.2019)
9934
© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские парламентарии призвали не воспринимать всерьез новые санкции США против Москвы.
Ранее американский Минфин ввел ограничительные меры против семи российских компаний и 17 физических лиц, которых Вашингтон считает причастными к киберпреступлениям.
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"Не влекут реакции"

Депутат Госдумы Антон Морозов призвал прекратить реагировать на постоянное расширение санкций со стороны Вашингтона.
"Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут", — цитирует его RT.
При этом политик подчеркнул, что России и США следует выстраивать отношения на основе взаимных интересов.
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В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич заявил, что даже американские здравомыслящие политики не надеются на серьезный ущерб российской экономике от ограничительных мер.
"Эти санкции, на мой взгляд, преследуют совершенно иную цель, являя собой пример Европе, — делай как мы", — написал он в Facebook.
По его мнению, санкционная политика американской стороны направлена на разъединение Европы и превращение в очаг различных конфликтов. Клинцевич отметил, что цель новых ограничительных мер — максимально затруднить поиск оптимальных решений на грядущем саммите "нормандской четверки".
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"Беспочвенные обвинения"

Посол России в США Анатолий Антонов также отверг обвинения Вашингтона в связи российского правительства с хакерами. Он назвал их беспочвенными и отметил, что американская сторона не представила никаких доказательств.
Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону наладить диалог в сфере кибербезопасности, однако американские власти игнорируют попытки России выстраивать диалог.
Антонов отметил, что подобная риторика мешает развитию отношений между странами.
Министерство финансов США в Вашингтоне
Вчера, 19:59Сказано в эфире
"Россия — на острие атаки". Политолог о новых санкциях СШАВ США введены санкции против ряда российских компаний и физлиц, связанных, по версии американских юристов, с киберпреступлениями. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Василий Колташов.
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Антон МорозовСанкции в отношении РоссииГосдума РФАнатолий АнтоновФранц КлинцевичРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну так и понятно. США хотят самоизолироваться своими санкциями. Не надо мешать тому кто прыгает в пропасть.
5 декабря, 22:24
ДАДроид Андроид
352510010
Чем больше Сша их вводит тем больше бесполезными вводимые "cанкции" выглядят....
5 декабря, 22:23
Вестник С Полей
2250106
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