СК завел дело на водителя, сбившего женщину и двух детей в Зеленограде

Как сообщает СК, вечером 5 декабря легковой автомобиль во время движения по улице вблизи 16 и 20 микрорайонов в Зеленограде наехал на пешеходном переходе на женщину с внучками 2014 и 2017 годов рождения. Девочка 2014 года рождения погибла на месте, женщину со вторым ребенком доставили в больницу.