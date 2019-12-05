СК завел дело на водителя, сбившего женщину и двух детей в Зеленограде

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель сбил на пешеходном переходе в Зеленограде женщину с двумя внучками, в результате чего один ребенок погиб, сообщается на сайте СК РФ по Москве.
Как сообщает СК, вечером 5 декабря легковой автомобиль во время движения по улице вблизи 16 и 20 микрорайонов в Зеленограде наехал на пешеходном переходе на женщину с внучками 2014 и 2017 годов рождения. Девочка 2014 года рождения погибла на месте, женщину со вторым ребенком доставили в больницу.
"По данному факту следственными органами главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
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