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10 лет со дня трагедии в "Хромой лошади"
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РИА Новости
10 лет со дня трагедии в "Хромой лошади"
Ирина Банникова спустя десять лет после трагедии в "Хромой лошади" остается глубоким инвалидом – не может говорить и двигаться. О ней заботится 11-летний сын Кирилл и мама – пенсионерка Тамара Оборина. 5 декабря 2009 года в пермском клубе "Хромая лошадь" произошел крупнейший по количеству жертв пожар в России. Погибло 156 человек, 234 пострадало.
2019-12-05T21:20+0300
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PT1M57S

10 лет со дня трагедии в "Хромой лошади"

21:20 05.12.2019 (обновлено: 21:26 05.12.2019)
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Ирина Банникова спустя десять лет после трагедии в "Хромой лошади" остается глубоким инвалидом – не может говорить и двигаться. О ней заботится 11-летний сын Кирилл и мама – пенсионерка Тамара Оборина. 5 декабря 2009 года в пермском клубе "Хромая лошадь" произошел крупнейший по количеству жертв пожар в России. Погибло 156 человек, 234 пострадало.
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Пожар в клубе "Хромая лошадь"Видео
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