10 лет со дня трагедии в "Хромой лошади"

Ирина Банникова спустя десять лет после трагедии в "Хромой лошади" остается глубоким инвалидом – не может говорить и двигаться. О ней заботится 11-летний сын Кирилл и мама – пенсионерка Тамара Оборина.
5 декабря 2009 года в пермском клубе "Хромая лошадь" произошел крупнейший по количеству жертв пожар в России. Погибло 156 человек, 234 пострадало.
Ирина Банникова спустя десять лет после трагедии в "Хромой лошади" остается глубоким инвалидом – не может говорить и двигаться. О ней заботится 11-летний сын Кирилл и мама – пенсионерка Тамара Оборина.
5 декабря 2009 года в пермском клубе "Хромая лошадь" произошел крупнейший по количеству жертв пожар в России. Погибло 156 человек, 234 пострадало.
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