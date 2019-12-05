10 лет со дня трагедии в "Хромой лошади"

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Ирина Банникова спустя десять лет после трагедии в "Хромой лошади" остается глубоким инвалидом – не может говорить и двигаться. О ней заботится 11-летний сын Кирилл и мама – пенсионерка Тамара Оборина. 5 декабря 2009 года в пермском клубе "Хромая лошадь" произошел крупнейший по количеству жертв пожар в России. Погибло 156 человек, 234 пострадало.