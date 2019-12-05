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Число жертв пожара в одесском колледже возросло до двух человек
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РИА Новости

Число жертв пожара в одесском колледже возросло до двух человек

21:16 05.12.2019 (обновлено: 21:31 05.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в колледже в Одессе
Последствия пожара в колледже в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Правоохранители обнаружили под обломками здания колледжа в Одессе, где произошел крупный пожар, тело женщины, таким образом, число погибших при ЧП возросло до двух, передает агентство УНИАН со ссылкой пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.
"На месте пожара в одесском колледже найдено первое тело… Взрослая женщина без признаков жизни обнаружена правоохранителями под обломками конструкций здания", - говорится в сообщении.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
4 декабря, 22:36
В Одессе объявили траур после пожара в колледже
Устанавливается ее личность, поиски еще 13 человек продолжаются.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. Сообщалось об одном погибшем, 30 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
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Владимир ЗеленскийПожар в одесском колледжеНациональная полиция УкраиныОдесса
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