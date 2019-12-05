Число жертв пожара в одесском колледже возросло до двух человек

"На месте пожара в одесском колледже найдено первое тело… Взрослая женщина без признаков жизни обнаружена правоохранителями под обломками конструкций здания", - говорится в сообщении.
4 декабря, 22:36В Одессе объявили траур после пожара в колледже
Устанавливается ее личность, поиски еще 13 человек продолжаются.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. Сообщалось об одном погибшем, 30 пострадавших и 14 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.