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В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ
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РИА Новости

В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ

21:01 05.12.2019 (обновлено: 21:50 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решений об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не принималось, президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с членами СПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Я знаю, что были такие предложения. Будет встреча с СПЧ на следующей неделе у президента. Как правило, это такие встречи продолжительные по времени", - сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь".

Он добавил, что пока не ясно, будет ли ставиться эта тема на встрече.
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СПЧДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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