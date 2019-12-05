В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Решений об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не принималось, президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с членами СПЧ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Я знаю, что были такие предложения. Будет встреча с СПЧ на следующей неделе у президента. Как правило, это такие встречи продолжительные по времени", - сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь".
Он добавил, что пока не ясно, будет ли ставиться эта тема на встрече.