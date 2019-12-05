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РИА Наука
2019-12-05T21:00+0300
https://ria.ru/20191205/1562029962.html
Ученые нашли редкое заболевание, вероятно, вызванное курением вейпа
https://cdn22.img.ria.ru/images/102712/59/1027125966_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_56e94c65fec891d3bc0ada5b0174c6ec.jpg
РИА Новости

Ученые нашли редкое заболевание, вероятно, вызванное курением вейпа

20:59 05.12.2019 (обновлено: 21:00 05.12.2019)
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© Fotolia / Minerva StudioВрач анализирует рентген легких
Врач анализирует рентген легких
© Fotolia / Minerva Studio
Врач анализирует рентген легких. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная группа ученых диагностировала у 49-летней пациентки редкое заболевание легких, которое могло быть вызвано курением электронных сигарет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале European Respiratory Journal.
Над исследованием работала группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США), Калифорнийского университета в Беркли (США), Кембриджского университета (Великобритания) и Университета имени Джона Хопкинса (США). Они диагностировали у пациентки пневмокониоз, вызванный вдыханием пыли тяжелых металлов. Обнаруженное заболевание обычно возникает у рабочих тяжелых отраслей промышленности и приводит к фиброзу легких, затруднению дыхания и хроническому кашлю.
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"Пациентка не находилась под воздействием тяжелых металлов, поэтому мы сделали вывод, что возможной причиной ее болезни стало курение электронных сигарет", - заявил профессор Калифорнийского университета Кирк Джонс.
Анализ образца легочной ткани пациентки выявил, что в испарениях электронной сигареты содержались следы никеля, алюминия, марганца, свинца, хрома и кобальта. Ученые пришли к выводу, что тяжелые металлы выделились при нагревании спирали внутри вейпа.
Кроме того, женщина курила вейпы с конопляным маслом, что ранее уже привело ко множеству случаев заболеваний в США. Издание International Business Times добавляет, что женщина проживала в Калифорнии.
Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 40, более 2 тысяч человек пострадали от легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. В сентябре президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен запретить продажу большей части электронных сигарет, однако отложил эти намерения в связи с давлением со стороны лоббистов. Губернаторы ряда штатов вводили запреты на вейпы, как правило, временные.
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