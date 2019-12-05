Ученые нашли редкое заболевание, вероятно, вызванное курением вейпа

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная группа ученых диагностировала у 49-летней пациентки редкое заболевание легких, которое могло быть вызвано курением электронных сигарет, сообщает телеканал Международная группа ученых диагностировала у 49-летней пациентки редкое заболевание легких, которое могло быть вызвано курением электронных сигарет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале European Respiratory Journal

Над исследованием работала группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США), Калифорнийского университета в Беркли (США), Кембриджского университета (Великобритания) и Университета имени Джона Хопкинса (США). Они диагностировали у пациентки пневмокониоз, вызванный вдыханием пыли тяжелых металлов. Обнаруженное заболевание обычно возникает у рабочих тяжелых отраслей промышленности и приводит к фиброзу легких, затруднению дыхания и хроническому кашлю.

"Пациентка не находилась под воздействием тяжелых металлов, поэтому мы сделали вывод, что возможной причиной ее болезни стало курение электронных сигарет", - заявил профессор Калифорнийского университета Кирк Джонс.

Анализ образца легочной ткани пациентки выявил, что в испарениях электронной сигареты содержались следы никеля, алюминия, марганца, свинца, хрома и кобальта. Ученые пришли к выводу, что тяжелые металлы выделились при нагревании спирали внутри вейпа.

Кроме того, женщина курила вейпы с конопляным маслом, что ранее уже привело ко множеству случаев заболеваний в США. Издание International Business Times добавляет, что женщина проживала в Калифорнии.