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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-05T20:54+0300
https://ria.ru/20191205/1562029891.html
Губернатор Алтая наградил победителей соревнований агрокомплекса
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РИА Новости

Губернатор Алтая наградил победителей соревнований агрокомплекса

20:54 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил ключи от автомобилей победителям краевого трудового соревнования агропромышленного комплекса, сообщает официальный сайт правительства администрации Алтайского края.
По данным ведомства, машинами поощряются районные администрации, лидеры индивидуального соревнования, а также труженики, много лет отработавшие в агропромышленном комплексе.
"Среди муниципальных районов за достижение наивысших показателей в сфере производства продукции животноводства и растениеводства диплома губернатора и автомобиля удостоены Поспелихинский, Красногорский, Немецкий национальный, Михайловский, Советский, Шелаболихинский, Заринский районы", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что во время праздника Виктор Томенко впервые вручил премию "За верность профессии" имени Александра Гукова - она учреждена главой региона в этом году в память о выдающемся фермере края.
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"За значительный вклад в сельскохозяйственное производство и социальное развитие села премии "За верность профессии" имени Александра Гукова удостоены директор крестьянского (фермерского) хозяйства "Стиль" Поспелихинского района Владимир Манн и директор "АКХ "Ануйское" Петропавловского района Владимир Никифоров", - отмечается в ведомстве.
Премия губернатора "За верность профессии" имени Александра Гукова присуждается фермерам, индивидуальным предпринимателям аграрного профиля, руководителям хозяйств других форм собственности за высокие результаты в сельхозпроизводстве и значительный вклад в социальное развитие села. Размер премии - 125 тысяч рублей.
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