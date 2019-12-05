В Париже возобновились столкновения полиции и протестующих

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019

© Фото : Sputnik France Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019

ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Столкновения полиции и протестующих против пенсионной реформы возобновились в Столкновения полиции и протестующих против пенсионной реформы возобновились в Париже , теперь на площади Насьон, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков тысяч участников манифестации прошли от Восточного вокзала и площади Революции по бульвару Вольтер до площади Насьон. Площадь к этому моменту уже была оцеплена полицией. Протестующие стали кидать в полицейских петарды, скандировать оскорбительные лозунги. В ответ полиция применила шумовые гранаты.

Сейчас участники акции остаются на площади. Одновременно они заполнили соседние улицы, парализовав движение автомобилей в этой части Парижа.