В Париже возобновились столкновения полиции и протестующих

#SputnikVidéo | Un conteneur renversé par des manifestants, boulevard de Magenta, a été filméhttps://t.co/aI6RjmbX8C#GreveGenerale #grevedu5decembre pic.twitter.com/Oeh50P3eKi— Sputnik France (@sputnik_fr) 5 декабря 2019 г.
Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.
Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.
Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.
Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.
Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.
Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.
Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.
Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.
Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.
На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.
На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.
Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.
Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.
В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.
В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.
Полицейские задержали около 90 демонстрантов.
Полицейские задержали около 90 демонстрантов.
Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.
Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.
Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.
Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.
Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.
Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.
Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.
Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.
Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.
На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.
Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.
В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.
Полицейские задержали около 90 демонстрантов.
Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.
Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.