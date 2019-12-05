Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обиделась на вопрос журналистов, испытывает ли она ненависть к президенту Дональду Трампу, и заявила, что молится за него. Трамп воспользовался этим, чтобы вновь высмеять Пелоси в Twitter.
Пелоси завершила пресс-конференцию в конгрессе в четверг и хотела уйти с трибуны, но один из журналистов успел спросить о том, ненавидит ли она Трампа.
"Я думаю, что президент трус, когда речь идет о помощи нашим детям, которые боятся насилия с использованием огнестрельного оружия. Думаю, что он жесток, когда он не действует по помощи нашим "мечтателям" (иммигрантам, которые незаконно привезли в США детей - ред.), которыми мы очень гордимся. Я думаю, что он отрицает климатический кризис. Но это все касается выборов - пусть это будет поднято на выборах. А это (импичмент - ред.) касается конституции", - сказала она, вернувшись на подиум.
"Я католичка, и мне жаль, что вы используете слово "ненависть" в словах, обращенных ко мне. Я никого не ненавижу, меня вырастили так, чтобы мое сердце было полно любви. Я всегда молюсь за президента, я все еще молюсь за президента. Так что не надо со мной связываться, употребляя такие слова", - заявила Пелоси, после чего вновь ушла со сцены.
Трамп почти сразу же высмеял Пелоси в Twitter, заявив, что у нее случился нервный срыв. "У Нэнси Пелоси только что случился нервный припадок... Она говорит, что "молится за президента", я ей не верю, нисколечко. Нэнси, помоги бездомным в своем избирательном округе", - написал Трамп.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.