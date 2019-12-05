Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа

"Я католичка, и мне жаль, что вы используете слово "ненависть" в словах, обращенных ко мне. Я никого не ненавижу, меня вырастили так, чтобы мое сердце было полно любви. Я всегда молюсь за президента, я все еще молюсь за президента. Так что не надо со мной связываться, употребляя такие слова", - заявила Пелоси, после чего вновь ушла со сцены.