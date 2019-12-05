Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кэвин Маккарти заявил, что слова спикера палаты представителей Нэнси Пелоси по поводу предъявления президенту США Дональду Трампу обвинений с целью импичмента сделали страну слабее.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
"Она (Пелоси - ред.) своим объявлением ослабила нашу нацию… С самого начала, (когда демократы - ред.) получили места в палате, они заявляли, что импичмент должен стать целью. Они говорили, что, если мы не объявим импичмент Трампу, он переизберется на второй срок. Это показывает их настоящую цель", - сказал Маккарти, выступая перед прессой в четверг.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.