Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США

"Она (Пелоси - ред.) своим объявлением ослабила нашу нацию… С самого начала, (когда демократы - ред.) получили места в палате, они заявляли, что импичмент должен стать целью. Они говорили, что, если мы не объявим импичмент Трампу, он переизберется на второй срок. Это показывает их настоящую цель", - сказал Маккарти, выступая перед прессой в четверг.