РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T20:36+0300
https://ria.ru/20191205/1562029191.html
Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США
https://cdn23.img.ria.ru/images/156202/90/1562029078_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3f4d9d1db861b3229167e3d9bc25ebae.jpg
РИА Новости

Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США

20:36 05.12.2019
565
© REUTERS / Tom Brenner Нэнси Пелоси
 Нэнси Пелоси
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кэвин Маккарти заявил, что слова спикера палаты представителей Нэнси Пелоси по поводу предъявления президенту США Дональду Трампу обвинений с целью импичмента сделали страну слабее.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
"Она (Пелоси - ред.) своим объявлением ослабила нашу нацию… С самого начала, (когда демократы - ред.) получили места в палате, они заявляли, что импичмент должен стать целью. Они говорили, что, если мы не объявим импичмент Трампу, он переизберется на второй срок. Это показывает их настоящую цель", - сказал Маккарти, выступая перед прессой в четверг.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Вчера, 20:21
Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.
1590001
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Нэнси Пелоси
Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа
Акция протеста в Иране
США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике
Статуя Фемиды
Суд в Киеве арестовал экс-главу следственного управления ГП Украины
Хакерская атака
Антонов ответил на обвинения США в "связях" России с хакерами
Здание суда в США
Россиянка Тэрада признала себя виновной в суде США в отмывании денег
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД предупредили об угрозе развала иранской сделки
Нэнси Пелоси
Белый дом обвинил демократов в преследовании эгоистичных интересов
Министерство юстиции США
Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил "торговыми рычагами" ряду стран НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского
Вадим Рабинович
Депутат Рады опасается срыва саммита в "нормандском формате"
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков призвал не ждать прорывов на "нормандском саммите"
Флаг Соединенных Штатов Америки
В России прокомментировали введение новых санкций США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния