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Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике
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РИА Новости

Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике

20:21 05.12.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси утверждает, что попытки демократов объявить импичмент президенту Дональду Трампу не имеют ничего общего с политикой.
"Это не имеет никакого отношения к политике. Это не касается политики, партийности, демократов и республиканцев, это совершенно несущественно. Это касается конституции США", - заявила Пелоси на пресс-конференции.
"Мне жаль, что президент создал такую необходимость, абсолютно не обращая внимания на концепцию отцов-основателей (авторов конституции США - ред.)", - добавила спикер палаты представителей.
По ее словам, демократы "ничуть не рады", а, напротив, очень огорчены необходимостью вести процесс импичмента. "Но у нас нет выбора", - сказала Пелоси.
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Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые до настоящего момента не намерены отстранять президента от власти.
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