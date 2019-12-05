Десять линий метро в Париже останутся закрытыми из-за забастовки

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019

ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Десять линий метро в Десять линий метро в Париже останутся закрытыми в пятницу из-за забастовки транспортников, сообщает парижская компания общественного транспорта RATP.

Движение поездов будет полностью прекращено на линиях 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12, 13. На линиях 4, 7, 8, 9 отменены несколько поездов. Движение не будет нарушено лишь на двух автоматических линиях парижской подземки - 1 и 14.

Число пригородных парижских электричек RER также будет сокращено. Так, на линии RER A в пятницу будут ходить лишь половина поездов, а на RER B - 30%. Кроме того, временно сократится количество автобусов и трамваев в Париже.

Ранее сообщалось, что профсоюз RATP принял решение продлить начавшуюся в четверг забастовку против объявленной правительством пенсионной реформы до 9 декабря.