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Фотобанк Shutterstock удалил запрещенный в России контент
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РИА Новости

Фотобанк Shutterstock удалил запрещенный в России контент

20:11 05.12.2019
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© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа
© Fotolia / maxkabakov
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock удалил со своих страниц материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства и исключен из реестра запрещенной в РФ информации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Во вторник сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы сайта Shutterstock по решению Генпрокуратуры от 13 ноября и по решению Роспотребнадзора от 7 октября. Доступ ограничивался на основании статьи 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предполагающей ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в РФ информации. В Роскомнадзоре позднее поясняли, что доступ к страницам сайта Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства.
"Shutterstock удалил материалы с запрещенной информацией и исключен из реестра", - сказал Ампелонский.
Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку. В настоящее время в ее библиотеке содержится около 260 миллионов изображений.
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