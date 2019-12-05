Фотобанк Shutterstock удалил запрещенный в России контент

"Shutterstock удалил материалы с запрещенной информацией и исключен из реестра", - сказал Ампелонский.

Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку. В настоящее время в ее библиотеке содержится около 260 миллионов изображений.