РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T20:13+0300
https://ria.ru/20191205/1562028529.html
США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156106/07/1561060757_0:0:3264:1836_1036x0_80_0_0_3f092abd23da670a15691b31c44f68f8.jpg
РИА Новости

США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов

20:11 05.12.2019 (обновлено: 20:13 05.12.2019)
1760
© AP PhotoАкция протеста в Иране
Акция протеста в Иране
© AP Photo
Акция протеста в Иране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Госдепартамент США обвинил власти Ирана в убийстве не менее 1 тысячи человек с начала протестов, включая детей, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
При этом иранские власти называют США организаторами беспорядков, а их целью – подрыв безопасности ИРИ.
"Мы видели сообщения об убийстве многих сотен человек в Тегеране и его окрестностях. По мере того как правда просачивается, кажется, что режим мог убить более тысячи иранских граждан с начала протестов", - сказал он.
По его словам, в числе убитых не менее дюжины детей. Он добавил, что тысячи человек были ранены и тысячи помещены в тюрьмы, где их подвергают неподобающему отношению и пыткам.
Иранский полицейский
2 декабря, 17:02
СМИ: в Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы
Госдеп утверждает, что большую часть задержанных направляют в две тюрьмы, которые, по словам Хука, в четверг госсекретарь США Майк Помпео признал отвечающими критериям для введения санкций за нарушение прав человека. Соответствующее уведомление направлено в конгресс, сказал Хук.
"Соединенные Штаты призывают немедленно освободить всех политических протестующих из тюрем", - сказал дипломат.
В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
1 декабря, 21:06
В Ираке протестующие вновь подожгли здание иранского консульства
25130418
Обсудить 1
Протесты в ИранеМайк ПомпеоХасан РоуханиГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Нэнси Пелоси
Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа
Полицейские во время слушаний в судебном комитете палаты представителей Конгресса США
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Рабочий на газовой станции на Украине
Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"
Нэнси Пелоси
Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США
Флаг Соединенных Штатов Америки
В России прокомментировали введение новых санкций США
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
СМИ: у здания президентского совета ПНС Ливии начались столкновения
Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
В кнессете Израиля не договорились о правительстве нацединства
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган объяснил, почему одобрил план НАТО по защите Польши и Балтии
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Президент США Дональд Трамп
В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа
Президент США Донадьд Трамп во время выступления в Белом доме
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Ракетный комплекс Авангард
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
03:40Экологи рассказали, чем кормить зимующих птиц в парках Москвы
Лента новостейМолния